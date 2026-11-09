ЗСУ знищили станцію подавлення Starlink та склади окупантів на Донеччині й Запоріжжі
Підрозділи Сил оборони України протягом 8 та в ніч на 9 листопада завдали успішних ударів по важливих військових об'єктах противника на тимчасово окупованих територіях.
Зокрема, у районі Сартани на Донеччині українські військові уразили російську станцію подавлення Starlink, за допомогою якої загарбники намагалися перебивати супутниковий зв'язок ЗСУ.
Окрім цього, поблизу Токмака та Остриківки на Запоріжжі було знищено склади боєприпасів РФ, а в районі Красногорівки на Донеччині під удар потрапив склад матеріально-технічних засобів російської армії.
Джерело: Генштаб ЗСУ.
Російські окупаційні війська розгорнули нові засоби радіоелектронної боротьби «Волна-Купол-Гарант» з метою протидії роботі системи супутникового зв’язку Starlink.
На Донецькому напрямку підрозділи Сил спеціальних операцій (ССО) України виявили та знищили рідкісний російський комплекс радіоелектронної боротьби «Тріада-2».