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Президент Володимир Зеленський заявив, що від початку осені українські військові звільнили більше територій, ніж російська армія змогла захопити. Про це глава держави повідомив 18 жовтня після доповіді головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. На тлі російських штурмів на Донеччині українські підрозділи проводять контратаки на Лиманському напрямку, повертають раніше втрачені позиції та перешкоджають спробам противника охопити український оборонний пояс.

Одним із найпомітніших результатів стала операція «Вівальді» на півночі Донеччини. За даними Третього армійського корпусу, українські військові звільнили 16 населених пунктів і відновили контроль над 277 квадратними кілометрами території. Американський Інститут вивчення війни (ISW) оцінив ці дії як такі, що зірвали північну частину російського плану охоплення українських позицій на Донеччині.

Водночас російські війська продовжують атакувати на Покровському, Добропільському та Костянтинівському напрямках. Тому головне питання полягає не лише в кількості звільнених квадратних кілометрів, а й у тому, чи зможе Україна закріпити результати контратак і змінити співвідношення сил на передовій.

UA.News розбирає, що відбувається на ключових ділянках фронту, як змінюється система військового управління за нового головнокомандувача та чи створюють українські операції передумови для зміни загальної динаміки війни.

Що стоїть за заявою Зеленського

18 жовтня Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого про ситуацію на фронті. Президент відзначив результати Десантно-штурмових військ і Третього армійського корпусу, які проводять активну оборону та контратакують російські підрозділи.

«Тенденція цього року зберігається: наші воїни звільнили більше території з початку осені, ніж росіянам вдалося захопити», — заявив Зеленський.

Окремо президент розповів про ситуацію в районі Добропілля, де українські підрозділи знищують російські штурмові групи та припиняють спроби проникнення на позиції Сил оборони. Він також наголосив, що Добропілля, Костянтинівка, Олексієво-Дружківка, Оріхів та низка інших населених пунктів залишаються під контролем України.

Заява пролунала після того, як начальник Генерального штабу росії Валерій Герасимов доповів Володимиру Путіну про нібито захоплення 92 українських населених пунктів і понад 1800 квадратних кілометрів території від початку вересня.

Український Генштаб спростував російські твердження про захоплення низки населених пунктів, зокрема Добропілля та Костянтинівки. Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов заявив, що українські війська звільнили більше території, ніж російська армія змогла захопити за той самий період.

У матеріалі Reuters про суперечливі заяви сторін зазначається, що українська сторона заперечила російські повідомлення про масштабні територіальні здобутки. Агентство також наголосило, що не змогло незалежно перевірити всі заяви про зміну контролю над територіями.

Операція «Вівальді»: як ЗСУ зірвали російські плани на Донеччині

Одним із головних прикладів українських контратак восени стала операція «Вівальді» на Лиманському напрямку. Третій армійський корпус офіційно підтвердив її проведення у вересні, після кількох місяців бойових дій, під час яких українські підрозділи поступово ліквідовували російський виступ на півночі Донеччини.

15 вересня командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький повідомив про контрнаступальні дії на північ від Лимана. На першому етапі українські військові повернули під контроль близько 85 квадратних кілометрів, а згодом продовжили операцію.

28 вересня Третій корпус оголосив про звільнення Нового, Рідкодуба й Катеринівки, а також відновлення контролю над Карпівкою та Новомихайлівкою.

У жовтні корпус повідомив про нові результати операції. За його даними, загалом українські підрозділи звільнили 16 населених пунктів і повернули 277 квадратних кілометрів території.

Чому Лиманський напрямок має стратегічне значення

Російське командування намагалося розвивати наступ на український оборонний пояс із двох боків. На півночі війська рф просувалися через район Лимана та Святогірська, а на південному заході тиснули з напрямку Покровська й Добропілля. Мета полягала в тому, щоб охопити українські позиції, ускладнити постачання військ і створити умови для подальшого наступу на Слов’янськ та Краматорськ.

У звіті від 17 вересня ISW зазначив, що українська операція «Вівальді» зірвала російський задум охоплення оборонного поясу Донеччини з півночі. Інститут також відзначив, що успіх українських військових став можливим завдяки поєднанню контратак, підготовчих ударів і послаблення російських можливостей радіоелектронної боротьби.

Це важливий результат, оскільки російському командуванню довелося переглядати плани на напрямку, де воно розраховувало розвивати наступ. Українські підрозділи не просто повернули території, а й ліквідували виступ, який загрожував північному флангу української оборони.

У звіті від 13 вересня ISW також звернув увагу на те, що українські контратаки ускладнили російські спроби оточити весь оборонний пояс Донеччини. Водночас інститут зафіксував обмежене, але важливе просування російських сил поблизу Костянтинівки та на схід від Слов’янська й Краматорська.

Отже, ситуація на Донеччині не зводиться до суцільного українського просування або безперервного російського наступу. Українські військові зірвали частину плану противника на півночі, тоді як російська армія продовжує тиснути на інших ділянках.

Як українські військові проводили операцію

Успіх «Вівальді» пов’язаний не лише з кількістю залучених підрозділів, а й з організацією бойових дій. Українські військові використовували інформаційну тишу, поетапне вогневе ураження та узгоджені дії суміжних підрозділів.

Заступник командира механізованого батальйону 66-ї окремої механізованої бригади з позивним «Тімоха» розповів про звільнення Середнього на Лиманському напрямку. За його словами, російські військові не очікували контратаки, оскільки вважали, що місцевий рельєф не дозволить українським силам зайти в населений пункт.

Військовий пояснив, що перед штурмом українські підрозділи планомірно завдавали ударів безпілотниками, важкими бомберами та артилерією. Після цього піхота просувалася від будинку до будинку, перевіряла підвали та ліквідовувала вогневі позиції противника.

Цей приклад показує, як поєднання розвідки, вогневого ураження та дій піхоти дає змогу проводити контратаки навіть на ділянках, де противник розраховував на перевагу місцевості.

Добропілля: російський наступ триває попри українські контратаки

Поки на Лиманському напрямку українські сили відновлюють контроль над територіями, у районі Добропілля російська армія продовжує наступальні дії. Цей напрямок важливий через розташування на підступах до Слов’янська та Краматорська — ключових міст українського оборонного поясу Донеччини.

Зеленський 18 жовтня заявив, що українські військові знищують російські штурмові групи й припиняють спроби проникнення на позиції Сил оборони в районі Добропілля. Президент також спростував російські твердження про захоплення міста.

За оцінкою ISW від 17 вересня, російське командування продовжувало готуватися до механізованих атак у районі Добропілля, зокрема посилювало напрямок бронетехнікою та підрозділами безпілотних систем. Це свідчило, що російські сили не відмовилися від планів прориву на південно-західному фланзі українського оборонного поясу.

На відміну від Лиманського напрямку, де українська контратака ліквідувала російський виступ, під Добропіллям зберігається значний тиск противника. Тому результати на цих двох ділянках потрібно розглядати разом: українські військові зірвали спробу охоплення з півночі, але російська армія продовжує шукати можливості для наступу з південного заходу.

Саме через це Добропільський напрямок залишається одним із ключових для подальшого перебігу боїв на Донеччині.

Як Драпатий змінює систему управління ЗСУ

Територіальні результати українських операцій відбуваються на тлі змін у військовому керівництві. У липні 2026 року Зеленський оголосив про призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ. Серед завдань нового керівництва — оновлення структури Генерального штабу, продовження корпусної реформи, посилення наступальних спроможностей і вдосконалення управління військами.

Однією з найпомітніших змін став відхід від надмірно централізованої моделі командування. Драпатий зробив ставку на децентралізацію: командири угруповань і корпусів отримують більше свободи у виконанні завдань, тоді як головнокомандувач зосереджується на стратегічних питаннях, ресурсах і системних проблемах.

Це означає зміну самого механізму ухвалення рішень. За децентралізованої моделі командири на місцях мають більше можливостей адаптувати тактику до ситуації, яка швидко змінюється, не очікуючи детальних вказівок із верхнього рівня управління.

Корпусна реформа має забезпечити більш логічне підпорядкування бригад і підрозділів, покращити координацію та дати командирам можливість планувати операції з урахуванням реальних потреб на напрямку.

У лютому 2026 року Генеральний штаб повідомляв про другий етап корпусної реформи, який передбачав передислокацію бригад до управлінь відповідних корпусів, нарощування корпусних комплектів, розвиток безпілотних підрозділів і створення артилерійських бригад. У матеріалі АрміяInform про реформу тодішній головнокомандувач Олександр Сирський зазначав, що перехід на корпусну систему дав змогу розвантажити управління та покращити планування бойових завдань.

За Драпатого ця реформа продовжується, але із сильнішим акцентом на децентралізації та відповідальності командирів. Водночас змінюється структура угруповань військ: за даними «Української правди», було сформовано угруповання «Центр» під командуванням Андрія Білецького та «Азов» під командуванням Дениса Прокопенка.

Важливо, що реформа не обмежується зміною назв або підпорядкування. Її практичний результат має полягати в тому, щоб командири отримували ресурси для виконання завдань, штаби швидше реагували на зміни, а підрозділи не втрачали час через зайву бюрократію.

Принципи Драпатого: люди, технології та відповідальність

У вересні Драпатий оприлюднив принципи лідерства та розвитку ЗСУ, визначивши пріоритети для командирів і штабів.

Серед ключових напрямів — стабілізація фронту, захист військовослужбовців, розвиток безпілотних систем, прискорення впровадження технологій, удосконалення логістики та скорочення бюрократії.

«Найціннішою бойовою спроможністю Збройних Сил є наші люди», — наголосив головнокомандувач у документі.

Драпатий також визначив принцип, за яким штаби мають працювати для військ, а не створювати додаткові адміністративні перешкоди. Командири повинні отримувати необхідні ресурси, розуміти задум операції та мати можливість самостійно ухвалювати рішення в межах поставлених завдань.

Ці зміни мають безпосереднє значення для бойових дій. У ситуації, коли російські війська використовують масоване застосування безпілотників, піхотні штурми та спроби інфільтрації, швидкість ухвалення рішень може визначати, чи встигне підрозділ посилити позиції, виявити загрозу або провести контратаку.

Однак організаційні зміни не дають миттєвого результату самі по собі. Їхня ефективність залежить від укомплектованості підрозділів, підготовки особового складу, забезпечення боєприпасами, технікою та безпілотними системами. Саме тому реформу управління потрібно оцінювати за тим, як вона впливає на бойові результати, а не лише за задекларованими принципами.

Чи змінюється баланс сил на фронті

Заява Зеленського про перевагу України за територіальним балансом має конкретний контекст: українські контратаки на Лиманському напрямку повернули території та зірвали частину російського задуму на Донеччині. Водночас російська армія продовжує атакувати на інших ділянках, зокрема в районі Добропілля та Костянтинівки.

За оцінкою ISW від 13 вересня, у серпні російські війська проводили в середньому близько 24 атак на добу на Костянтинівському напрямку та 32 — на Добропільському. У вересні інтенсивність російських атак у напрямку Слов’янська знизилася в середньому з 14 до чотирьох на добу.

Ці показники демонструють різницю між напрямками: російські сили зберігали значний тиск на південному фланзі оборонного поясу, тоді як на Слов’янському напрямку інтенсивність атак зменшилася після українських контратак на півночі Донеччини.

Водночас загальний баланс сил визначається не лише територіальними змінами. Важливими залишаються втрати особового складу й техніки, здатність поповнювати резерви, стан логістики, забезпечення підрозділів та можливість утримувати зайняті позиції.

Українські контратаки показали, що російські війська не можуть безперешкодно реалізовувати плани на всіх ділянках фронту. Але це не означає, що російська армія втратила наступальний потенціал: вона продовжує шукати слабкі місця в українській обороні та перекидати ресурси на важливі напрямки.

Тому головний результат осінніх операцій полягає не лише в тому, що Україна повернула частину територій. Українські сили також змусили противника змінювати плани, перекидати підрозділи та витрачати ресурси на відновлення втрачених позицій.

Чи наближає це Україну до перелому у війні

Результати операції «Вівальді» демонструють, що українські військові здатні проводити контратаки, відновлювати контроль над населеними пунктами та зривати російські плани на оперативному рівні. Водночас бої на Добропільському й Костянтинівському напрямках свідчать, що росія зберігає можливість продовжувати наступальні дії.

Важливим чинником стають і зміни в управлінні ЗСУ. Децентралізація, розвиток корпусної системи, технологічне переоснащення та посилення відповідальності командирів мають допомогти українським підрозділам швидше реагувати на зміни ситуації й ефективніше використовувати наявні ресурси.

Проте стратегічний перелом визначається не одним успішним контрнаступом і не лише співвідношенням звільнених та захоплених територій. Вирішальне значення матиме здатність України утримувати повернуті позиції, послаблювати російську логістику, зберігати боєздатність підрозділів і не дозволяти противнику відновлювати наступальний темп.

Зараз українські військові мають результати на окремих напрямках, а російські плани на півночі Донеччини зазнали серйозного ускладнення. Водночас бойові дії тривають, і російська армія продовжує тиснути на українську оборону.

Отже, заява Зеленського про перевагу України за територіальним балансом відображає результати українських операцій, передусім на Лиманському напрямку. Наступним завданням для Сил оборони є закріплення цих результатів і перетворення локальних успіхів на стійке покращення становища на фронті.

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