Росія вчетверте поспіль не змогла отримати місце у Виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). Під час голосування 24 листопада її випередили Польща та Естонія: вони набрали 117 і 111 голосів відповідно, тоді як російська делегація отримала лише 46.

Росія вже вчетверте поспіль не проходить до складу Виконавчої ради ОЗХЗ. «117 голосів за Польщу, 111 за Естонію та лише 46 за Росію. Росія вчетверте поспіль не змогла здобути місце у Виконавчій раді ОЗХЗ», — написав міністр.

Сибіга наголосив, що результат голосування свідчить про небажання міжнародної спільноти довіряти Росії контроль за дотриманням правил щодо хімічної зброї. Він нагадав, що Москва систематично порушує Конвенцію про заборону хімічної зброї та, за даними України, використовує заборонені хімічні речовини під час війни. На думку очільника МЗС, держава, яка сама не дотримується міжнародних зобов’язань і застосовує заборонені засоби ведення війни, не може брати участь у контролі за виконанням цих правил. «Міжнародне право має переважати. Жодного умиротворення, жодної безкарності, жодних винятків», — підкреслив Сибіга.

Що відомо про Виконавчу раду ОЗХЗ

Організація із заборони хімічної зброї — міжнародна структура, яка стежить за виконанням Конвенції про заборону хімічної зброї. Її головне завдання — домогтися, щоб країни відмовилися від розробки, виробництва, накопичення та застосування такої зброї.

Виконавча рада є одним із керівних органів організації. Вона контролює виконання Конвенції, розглядає питання, пов’язані з її дотриманням, і стежить за роботою ОЗХЗ. До її складу входять представники держав-учасниць, яких обирають на визначений термін. Відсутність Росії у складі ради означає, що вона не отримала місця серед держав, які беруть участь у цьому керівному органі. Водночас Росія залишається учасницею Конвенції та членом ОЗХЗ. Саме тому українська сторона наголошує на необхідності міжнародної відповідальності за порушення її положень.

Україна також закликає ОЗХЗ встановлювати відповідальних за застосування російськими військами хімічних речовин на фронті. Київ наполягає, що такі випадки мають отримувати належну міжнародну оцінку, а винні — відповідати за свої дії. Про результати голосування повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х.

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) опублікувала звіт, який підтверджує наявність отруйної речовини у зразках, зібраних у районі бойових дій у Дніпропетровській області. Дослідження проводилися на запит України.

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