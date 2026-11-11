11 листопада згадують жертв Першої світової — як у світі відзначають День перемир’я

У середу, 11 листопада, в Бельгії, Франції та Новій Зеландії відзначатимуть День перемир’я, а у Великій Британії, Канаді й Австралії — День пам’яті загиблих у війнах. Усі ці дати пов’язані з однією подією — припиненням бойових дій у Першій світовій війні 11 листопада 1918 року. У цей день у різних країнах проводять пам’ятні церемонії, покладають квіти до меморіалів і влаштовують хвилини мовчання на честь тих, хто загинув на фронті.

Дата має конкретне історичне підґрунтя. Перша світова війна тривала понад чотири роки — з 1914-го до 1918-го. У ній брали участь десятки держав, а бойові дії охопили значну частину Європи та інші регіони світу. Війна забрала мільйони життів, зруйнувала міста й села та змінила долі цілих поколінь.

Восени 1918 року Німеччина опинилася в складному становищі й почала шукати можливість припинити бойові дії. 11 листопада її представники підписали угоду про перемир’я з країнами Антанти. Документ підписали о 5:15 ранку у залізничному вагоні в лісі поблизу французького міста Комп’єнь. Однак домовленість передбачала, що припинення вогню набуде чинності не одразу, а об 11:00.

Саме тому в історії закріпилася символічна дата — одинадцята година одинадцятого дня одинадцятого місяця. У цей момент на Західному фронті замовкла зброя, а солдати нарешті змогли вийти з окопів, які роками були їхнім домом. Для мільйонів людей це стало довгоочікуваною звісткою про припинення бойових дій. У містах і селах святкували, дзвонили церковні дзвони, люди виходили на вулиці, співали й обіймалися. Водночас для багатьох родин радість була змішана з болем: їхні близькі не повернулися з фронту.

Важливо розуміти, що перемир’я не означало юридичного завершення Першої світової війни. Воно зупинило бойові дії на Західному фронті, але формально питання миру вирішували вже пізніше. Одним із головних документів став Версальський договір, який підписали 28 червня 1919 року. Проте саме 11 листопада стало датою, з якою пов’язали завершення найкривавішого на той час воєнного конфлікту.

Як з’явилася традиція вшанування загиблих

Перші роковини перемир’я відзначили вже 11 листопада 1919 року. У Великій Британії король Георг V закликав людей зупинитися на дві хвилини й присвятити цей час пам’яті загиблих. Ідея полягала в тому, щоб на короткий час припинити звичні справи й дати кожному можливість згадати тих, хто не повернувся з війни.

Одним із тих, хто пропонував запровадити таку традицію, був австралійський журналіст Едвард Джордж Гоні. У 1919 році він жив у Лондоні й написав листа до газети Evening News, у якому запропонував провести п’ять хвилин загальнонаціональної тиші. Приблизно в той самий час подібну ідею висунув південноафриканський державний діяч Персі Фіцпатрік. Він звернув увагу на те, що в Кейптауні вже практикували хвилини мовчання після великих втрат серед військових.

Король Георг V підтримав пропозицію, але після обговорень вирішили зупинитися на двох хвилинах. 6 листопада 1919 року він звернувся до жителів Британської імперії із закликом присвятити цей час пам’яті загиблих. Перша така загальна церемонія відбулася 11 листопада того самого року. Відтоді дві хвилини мовчання стали однією з найвідоміших традицій Дня перемир’я та Дня пам’яті. У різних країнах ця дата поступово набула власного значення. Десь вона залишилася передусім нагадуванням про перемир’я 1918 року, а десь перетворилася на день вшанування всіх військових, які загинули під час різних воєн і збройних конфліктів. Саме тому назви свята відрізняються, хоча історична основа в них спільна.

День перемир’я в Бельгії

У Бельгії 11 листопада має статус державного свята й офіційно називається Днем перемир’я — Armistice Day. Для країни ця дата особливо важлива, адже бельгійська територія стала одним із головних місць бойових дій під час Першої світової війни. Німецькі війська вторглися до Бельгії в серпні 1914 року, попри її нейтралітет. Значна частина країни опинилася під окупацією, а міста й села зазнали руйнувань.

Бельгійці вшановують військових, які загинули під час війни, а також усіх, хто постраждав від окупації та бойових дій. Центральні церемонії проходять у Брюсселі біля могили Невідомого солдата на Колоні Конгресу. Цей меморіал присвячений військовим, чиї імена та особи так і не вдалося встановити. До нього приходять представники королівської родини, уряду, армії та громадськості, щоб покласти вінки й віддати шану загиблим.

Могилу Невідомого солдата облаштували у 1922 році. Тоді до Брюсселя привезли останки п’ятьох невідомих бельгійських військових, які загинули під час Першої світової війни. Один із них став символом усіх солдатів, які не повернулися додому. Під час офіційних церемоній біля меморіалу проводять військові почесті, а представники влади покладають квіти.

Ще одне місце, пов’язане з пам’яттю про Першу світову, — бельгійське місто Іпр. Поблизу нього проходили одні з найважчих боїв на Західному фронті. Біля Меморіальних воріт Менен щовечора проводять церемонію Last Post — виконують сигнал, яким у військовій традиції позначають завершення дня. Цей ритуал започаткували у 1928 році, щоб вшановувати пам’ять британських та інших військових, які загинули в цьому регіоні. Особливою датою для таких заходів залишається 11 листопада.

Франція згадує загиблих і вшановує Невідомого солдата

Для Франції 11 листопада — не лише річниця перемир’я, а й національний день пам’яті. Після чотирьох років війни країна пережила величезні людські втрати. За офіційними французькими оцінками, загинули близько 1,4 мільйона французьких військових. Багато міст і сіл були зруйновані, а в родинах майже кожного регіону були загиблі або поранені.

Офіційно 11 листопада стало днем вшанування перемоги та миру у 1922 році. Відтоді щороку по всій країні проводять церемонії біля пам’ятників загиблим. У Парижі головні заходи відбуваються біля Тріумфальної арки, де розташована могила Невідомого солдата. Його останки привезли з полів битв Першої світової війни, щоб він символізував усіх французьких військових, які загинули й залишилися невпізнаними.

Одна з найважливіших французьких традицій — вічний вогонь біля могили Невідомого солдата. Його вперше запалили 11 листопада 1923 року. Відтоді полум’я не згасає, а щовечора біля меморіалу проводять церемонію його поновлення. Це символ пам’яті про людей, які загинули на війні, та нагадування про те, що їхні імена й історії не повинні зникнути з пам’яті наступних поколінь.

Згодом значення дати розширилося. У 2012 році Франція ухвалила закон, за яким 11 листопада вшановують не лише загиблих у Першій світовій, а й усіх, хто загинув за Францію в різних конфліктах. Ідеться як про військових, так і про цивільних, яким офіційно присвоїли відповідний статус. Тому під час церемоній згадують не тільки події 1914–1918 років, а й людей, які загинули в наступних війнах та військових операціях.

У французьких містах і найменших комунах також збираються біля місцевих меморіалів. Там зачитують імена загиблих, покладають вінки, виконують національний гімн і проводять хвилини мовчання. До церемоній долучаються військові, ветерани, школярі, представники місцевої влади та звичайні жителі. Для багатьох французьких родин це також особистий день пам’яті про рідних, які не повернулися з війни.

Як День перемир’я відзначають у Новій Зеландії

У Новій Зеландії 11 листопада також називають Днем перемир’я — Armistice Day. Країна брала участь у Першій світовій війні на боці союзників, а тисячі новозеландців вирушили воювати за межі батьківщини. Для невеликої за населенням країни втрати були дуже відчутними. Тому звістка про припинення бойових дій у 1918 році стала важливою подією для всієї держави.

Після оголошення перемир’я новозеландці вийшли на вулиці, щоб відсвяткувати завершення війни. У містах дзвонили дзвони, грали духові оркестри, організовували ходи та виступи. Учасниками перших святкувань були військові, школярі, представники місцевої влади й звичайні жителі. Однак святкування відбувалися на тлі епідемії іспанського грипу, яка тоді забирала життя людей у різних частинах країни. Через небезпеку поширення хвороби в Окленді офіційні заходи навіть відклали.

Сьогодні головна традиція — хвилина мовчання об 11:00. У цей час люди зупиняються, щоб згадати загиблих і подумати про наслідки війни. Пам’ятні заходи проводять біля військових меморіалів, на кладовищах і в громадських просторах. У них беруть участь військові, ветерани, представники влади та родини загиблих.

У 2026 році національна церемонія відбудеться 11 листопада у Веллінгтоні, у Національному військовому меморіалі в парку Пукеху. Захід триватиме з 10:45 до 11:30. Учасники зберуться, щоб згадати не лише жертв Першої світової, а й новозеландців, які загинули в наступних конфліктах або під час миротворчих операцій. Організатори також наголошують на важливості пам’ятати про психологічні травми та втрати, які війна залишає після себе навіть тоді, коли бойові дії давно завершилися.

День пам’яті у Великій Британії

У Великій Британії 11 листопада відзначають Remembrance Day — День пам’яті. Спочатку його називали Днем перемир’я, адже головною причиною появи дати було припинення бойових дій у Першій світовій. Після Другої світової війни назву та зміст поступово змінили, щоб вшановувати не лише загиблих у 1914–1918 роках, а й усіх військових, які віддали життя в наступних війнах.

Одна з найвідоміших традицій — дві хвилини мовчання об 11:00. У цей час у містах і селах зупиняються пам’ятні заходи, а люди схиляють голови на знак поваги до загиблих. Центральна церемонія проходить біля Кенотафа на Вайтголлі в Лондоні. Це меморіал у формі порожньої гробниці, присвячений загиблим у війнах. До нього покладають вінки представники королівської родини, уряду, військових сил і ветеранських організацій.

У британській традиції особливе місце займають червоні маки. Їх приколюють до одягу в дні перед 11 листопада та під час пам’ятних заходів. Ця квітка стала символом через те, що після боїв на полях Фландрії та північної Франції серед зруйнованої землі масово виростали дикі маки. Їхній червоний колір асоціювали з кров’ю загиблих солдатів.

Ще одна важлива частина британських традицій — Remembrance Sunday, або Неділя пам’яті. Її відзначають у другу неділю листопада, найближчу до 11 числа. У 2026 році вона припала на 8 листопада. Цього дня по всій країні також проходять церемонії, а головний захід відбувається в Лондоні біля Кенотафа. Отже, у Великій Британії пам’ятні заходи можуть відбуватися і в неділю, і безпосередньо 11 листопада.

Як вшановують загиблих у Канаді

У Канаді 11 листопада називають Remembrance Day, або Днем пам’яті. До 1931 року цю дату офіційно знали як День перемир’я. Саме тоді парламент закріпив назву Remembrance Day, щоб підкреслити ширше значення події. Відтоді канадці згадують не лише учасників Першої світової, а й усіх військових, які загинули під час служби в різних конфліктах.

Головна церемонія проходить у столиці Оттаві біля Національного військового меморіалу. Там збираються представники влади, військові, ветерани, родини загиблих і громадяни. Під час заходу звучить сигнал Last Post, після якого настають дві хвилини мовчання. Потім виконують музичний сигнал Rouse, покладають вінки та проводять інші пам’ятні ритуали. У багатьох містах і громадах Канади організовують власні церемонії, до яких долучаються школи, громадські організації та місцеві жителі.

Як і у Великій Британії, важливим символом цього дня є червоний мак. Канадці приколюють його до одягу, найчастіше з лівого боку, ближче до серця. Традиція пов’язана з віршем «На полях Фландрії», який у 1915 році написав канадський військовий лікар Джон Маккрей. Він служив на Західному фронті й був свідком того, як на місцях поховань та зруйнованих полях виростали червоні маки.

У Канаді мак — це не лише знак пам’яті, а й частина благодійної кампанії. Перед 11 листопада волонтери та представники ветеранських організацій поширюють символічні квітки й збирають пожертви. Кошти спрямовують на допомогу ветеранам, зокрема на підтримку людей, які опинилися у складних життєвих обставинах, а також на медичні й соціальні програми. Тож традиція має не тільки меморіальне, а й практичне значення.

День пам’яті в Австралії

В Австралії 11 листопада також відзначають Remembrance Day. Спочатку ця дата мала назву Armistice Day, але після Другої світової війни її перейменували, щоб вшановувати загиблих у двох світових війнах. Сьогодні австралійці згадують усіх співвітчизників, які загинули або постраждали під час воєн, збройних конфліктів і миротворчих операцій.

У країні збереглася традиція хвилини мовчання об 11:00. На відміну від Великої Британії та Канади, де зазвичай дотримуються двох хвилин, в Австралії офіційні церемонії часто передбачають одну хвилину. У цей час люди зупиняються, щоб згадати загиблих і вшанувати тих, хто служив у війську. Головні заходи проводять біля Австралійського військового меморіалу в Канберрі, а також біля меморіалів у містах і невеликих громадах.

Австралійці також використовують червоний мак як символ пам’яті. Його носять на одязі або залишають біля військових поховань і пам’ятників. Водночас у країні є й інші символи, пов’язані з військовою пам’яттю. Наприклад, розмарин традиційно використовують під час Дня АНЗАК, який відзначають 25 квітня. Ця рослина пов’язана з півостровом Галліполі, де під час Першої світової війни воювали австралійські та новозеландські військові.

Ще одна особливість австралійської пам’ятної культури — церемоніальний сигнал Last Post. Його виконують на заходах на честь загиблих, а також під час військових похоронів. Цей сигнал символізує завершення служби та вічний спочинок військового. Після нього зазвичай настає хвилина тиші, а потім звучить сигнал Rouse.

Чому символом пам’яті став червоний мак

Червоний мак став одним із найвідоміших символів пам’яті про загиблих у Першій світовій війні. Під час бойових дій у Фландрії та на півночі Франції земля була понівечена вибухами, а поля перетворилися на вирви й окопи. Після обстрілів ґрунт перемішувався, і насіння маку отримувало умови для проростання. Тому навіть серед руйнувань навесні з’являлися яскраво-червоні квіти.

Особливу роль у поширенні цього символу відіграв канадський військовий лікар Джон Маккрей. У 1915 році він написав вірш «На полях Фландрії», присвячений загиблим солдатам. У ньому маки ростуть поміж хрестами на військових похованнях і стають образом пам’яті про тих, хто загинув на фронті. Твір швидко став відомим у Британії, Канаді та інших країнах.

Після війни мак почали використовувати під час пам’ятних заходів. У Великій Британії його популяризував Королівський британський легіон, створений у 1921 році. Згодом традиція поширилася на Канаду, Австралію та інші країни Співдружності. Сьогодні люди купують або отримують маки за пожертви, приколюють їх до одягу, а після церемоній часто залишають біля меморіалів.

Водночас червоний мак — не єдиний символ пам’яті. У Франції, наприклад, важливе місце посідає волошка, або bleuet. Її пов’язують із французькими військовими та підтримкою ветеранів. У різних країнах можуть використовувати власні квіти, стрічки й пам’ятні знаки, але сенс залишається спільним — не забувати про людей, які загинули на війні.

Цікаві факти про 11 листопада

Перемир’я підписали рано-вранці. Документ підписали о 5:15 у залізничному вагоні поблизу Комп’єня, але бойові дії мали припинитися лише об 11:00.

Дві хвилини мовчання стали традицією у 1919 році. Її запровадили до першої річниці перемир’я. Ідею підтримав британський король Георг V.

Першу пропозицію зробив австралієць. Журналіст Едвард Джордж Гоні запропонував п’ять хвилин тиші, але зрештою зупинилися на двох.

Червоний мак пов’язаний із віршем канадського лікаря. Джон Маккрей написав «На полях Фландрії» у 1915 році, а згодом квітка стала міжнародним символом пам’яті.

У Франції вічний вогонь горить із 1923 року. Його запалили біля могили Невідомого солдата під Тріумфальною аркою в Парижі.

У Бельгії є власна традиція пам’яті біля воріт Менен. У місті Іпр сигнал Last Post виконують щовечора на честь загиблих військових.

Назви свят відрізняються, але дата спільна. У Бельгії, Франції та Новій Зеландії це День перемир’я, а у Великій Британії, Канаді й Австралії — День пам’яті.

Отже, 11 листопада для цих країн — не просто історична дата в календарі. Це день, коли згадують мільйони людей, чиї життя забрала Перша світова війна, а також усіх, хто загинув у наступних конфліктах. Церемонії, маки, вінки та хвилини мовчання допомагають зберегти пам’ять про минуле й нагадують про ціну, яку суспільства платять за війни.

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