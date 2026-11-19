У шотландському місті Обан 11-річний Еван Грант упіймав гігантського ската, який важив близько 97 кілограмів. Хлопчик боровся з рибою понад годину, перш ніж зміг витягнути її з води. Улов виявився більшим за самого юного рибалку.

Незвичайна риболовля відбулася під час спільного виїзду Евана з батьком Стівом та гідом Майклом Ханною. Скат виявився справжнім велетнем. Його довжина становила близько 1,93 метра, а ширина — 1,68 метра. Важив він приблизно 97 кілограмів. Для порівняння, попередній рекордний улов, про який згадують у публікації, становив близько 76,8 кілограма.

На гачок риба потрапила не одразу. Еван закинув у воду свою нову вудку, після чого компанія чекала приблизно 40 хвилин. Раптом котушка почала швидко обертатися — стало зрозуміло, що на гачку велика здобич. Витягнути ската виявилося непросто. Хлопчик боровся з ним понад годину. За цей час руки Евана втомилися, але він не кинув вудку й продовжував боротьбу.

Гід Майкл Ханна розповів, що юний рибалка був дуже схвильований, коли зрозумів, наскільки великою виявилася його здобич. «Еван закинув свою нову вудку. Ми чекали близько 40 хвилин, а потім його котушка почала активно крутитися. Еван був у повному захваті після цього, хоча в нього боліли руки. Він мужньо боровся і ніколи не здавався. Це було велике досягнення для такого юного хлопчика», — розповів гід.

Коли ската нарешті витягнули з води, рибалки обережно зняли його з гачка та зробили кілька фотографій. Після цього вони відпустили морського велетня назад у море. За інформацією Daily Mail, улов Евана може бути одним із найбільших, які будь-коли вдавалося спіймати дітям. Водночас офіційного національного рекорду для юних рибалок у Великій Британії немає. Тому говорити про встановлення нового рекорду поки не можна.

На фотографіях після риболовлі хлопчик поруч зі скатом має майже крихітний вигляд. Риба виявилася настільки великою, що її розміри справді вражають навіть на знімках. Для 11-річного Евана ця риболовля стала особливим досвідом, який навряд чи швидко забудеться. Про це повідомило видання Bild, а подробиці історії також опублікувала Daily Mail 19 листопада 2026 року.

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