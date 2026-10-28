15 організацій закликали Єврокомісію поліпшити доступ до документів — Anadolu Agency

П’ятнадцять медіа, журналістських асоціацій і організацій із захисту свободи преси 28 жовтня 2026 року звернулися до президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн із закликом поліпшити доступ журналістів до публічних документів. Це відбулося на тлі перевірки Європейської омбудсвумен щодо відмови Єврокомісії оприлюднити документи, пов’язані з інфраструктурними проєктами в секторі Гази, повідомляє Anadolu Agency.

Скарга щодо 17 документів

Минулого тижня Європейська омбудсвумен Тереза Анджинью відкрила перевірку за скаргою EUobserver. Видання просило Єврокомісію надати 17 документів щодо фінансованих ЄС інфраструктурних проєктів у секторі Гази.

Запит було подано в лютому в межах журналістського розслідування про масштаби руйнування інфраструктури, профінансованої ЄС на палестинській території, внаслідок атак Ізраїлю. Єврокомісія відмовила у розкритті матеріалів, заявивши, що для цього немає переважного суспільного інтересу. Подальше оскарження EUobserver залишилося без відповіді.

Анджинью попросила Єврокомісію відповісти на скаргу не пізніше 4 листопада. Якщо відповідь не буде задовільною, омбудсвумен самостійно вивчить запитані документи.

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Вимоги до Єврокомісії

У відкритому листі підписанти назвали обмеження доступу до інформації «тихою кризою». Вони заявили, що журналісти регулярно стикаються із суттєвими затримками, сумнівними відмовами та значним обсягом вилучень у документах, через які оприлюднені матеріали значною мірою втрачають зміст. За їхніми словами, Єврокомісія також у деяких випадках не зберігає та належно не архівує важливі документи.

Організації закликали скасувати внутрішні процедурні правила Єврокомісії від грудня 2024 року, які, на їхню думку, ускладнили доступ до документів. Вони також закликали оновити план дій для поліпшення доступу журналістів до інформації, зокрема виконати рекомендації омбудсвумен і рішення Суду ЄС та посилити процедури реєстрації й архівування документів.

Серед підписантів листа — Комітет захисту журналістів, EUobserver, Європейська та Міжнародна федерації журналістів, Follow the Money, Forbidden Stories, International Press Institute, Investigate Europe і PEN International.

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