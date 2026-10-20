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15 років тому, 20 жовтня 2011 року, у лівійському місті Сирт загинув Муаммар Каддафі — керівник Лівії, який перебував при владі понад чотири десятиліття. Його режим пережив міжнародні санкції, звинувачення у підтримці тероризму, американські авіаудари та поступове зближення із Заходом, але не витримав повстання 2011 року й військової операції НАТО.

Останній день Каддафі став кульмінацією протистояння, яке протягом десятиліть змінювало відносини Лівії зі США та європейськими державами.

UA.News розповідає, ким був Муаммар Каддафі, чому він став одним із головних противників Вашингтона, як Захід перейшов від санкцій до співпраці з лівійським режимом, а згодом долучився до військової операції, що завершилася падінням влади Каддафі.

Як Каддафі прийшов до влади та перетворив Лівію на регіональну силу

Муаммар Каддафі народився 1942 року поблизу Сирта. Він здобув військову освіту та 1 вересня 1969 року очолив групу молодих офіцерів, які повалили монархію короля Ідріса I. На той час король перебував за кордоном, а військові без значного збройного опору встановили нову владу.

Каддафі проголосив республіку, відмовився від західних військових баз і почав перебудовувати державу відповідно до власного політичного бачення. Він виступав за арабський націоналізм, соціалізм та об’єднання арабських країн, а згодом виклав свою концепцію політичного устрою в «Зеленій книзі».

Важливим інструментом посилення держави стала націоналізація нафтової галузі та збільшення контролю над доходами від видобутку. Нафта дала Лівії ресурси для фінансування державних програм, розбудови інфраструктури, освіти й охорони здоров’я, а також для посилення армії та підтримки союзників за кордоном.

Водночас політична система дедалі більше зосереджувалася навколо самого Каддафі. Влада обмежувала діяльність опозиції, переслідувала критиків і застосовувала репресії. Каддафі формально не обіймав президентської посади в традиційному розумінні, але залишався фактичним керівником країни.

Його зовнішня політика також виходила далеко за межі Лівії. Каддафі підтримував різні революційні рухи та збройні угруповання, втручався у справи сусідніх держав і намагався посилити вплив Триполі в Африці та на Близькому Сході. Це принесло йому союзників, але водночас загострило відносини із західними урядами.

Чому Каддафі став противником США

Протистояння між Вашингтоном і Триполі посилилося у 1970–1980-х роках. Американська влада звинувачувала лівійський режим у підтримці терористичних атак, а Каддафі критикував політику США на Близькому Сході й намагався протидіяти американському впливу в регіоні.

Одним із найгостріших епізодів стало бомбардування американськими військовими лівійських об’єктів у квітні 1986 року. Президент США Рональд Рейган пояснив операцію відповіддю на вибух у західноберлінській дискотеці La Belle 5 квітня, яку відвідували американські військовослужбовці. Унаслідок теракту загинули двоє людей, ще понад 200 дістали поранення.

У зверненні до американців 14 квітня 1986 року Рейган заявив, що Сполучені Штати мають докази причетності лівійського режиму до нападу. Він назвав операцію необхідною відповіддю на підтримку тероризму з боку Триполі. Американський президент наголосив, що удари спрямували проти військових об’єктів та інфраструктури, яку Вашингтон пов’язував із терористичною діяльністю.

Рейган також попередив, що США можуть знову застосувати силу, якщо атаки проти американських громадян триватимуть. Його звернення після авіаударів по Лівії зафіксувало офіційну позицію Вашингтона: адміністрація розглядала Каддафі як загрозу американській безпеці.

Американська авіація атакувала об’єкти в Триполі та Бенгазі. Ударів завдали по військових аеродромах, казармах та інших об’єктах, які США вважали пов’язаними з підтримкою тероризму. Під час операції американці втратили літак F-111 разом із двома членами екіпажу.

Каддафі пережив бомбардування й залишився при владі. Водночас конфлікт закріпив його образ противника США, а Лівія на тривалий час опинилася в міжнародній ізоляції.

Ще одним переломним епізодом стала катастрофа літака Pan Am 103 над шотландським Локербі у грудні 1988 року. Унаслідок вибуху загинули 270 людей — 259 пасажирів і членів екіпажу та 11 людей на землі. Розслідування привело до лівійських спецслужб, а в 2001 році суд у Шотландії визнав колишнього співробітника лівійської розвідки Абдельбасета аль-Меграхі винним у вбивстві.

Питання відповідальності Лівії за теракт стало одним із головних чинників міжнародних санкцій. У 2003 році лівійська влада погодилася взяти на себе відповідальність за дії лівійських посадовців у справі Pan Am 103 з метою врегулювання компенсаційних вимог родин загиблих.

Від ізоляції до співпраці: чому Захід змінив ставлення до Каддафі

На початку 2000-х років відносини Лівії із західними державами почали змінюватися. Каддафі намагався вийти з міжнародної ізоляції, а його уряд погодився на кроки, які відкривали шлях до скасування санкцій та відновлення економічних зв’язків.

У грудні 2003 року Лівія оголосила про відмову від програм розробки зброї масового знищення та погодилася демонтувати відповідне обладнання й системи доставки. США та Велика Британія направили до країни фахівців для перевірки цих зобов’язань. Лівійська влада також співпрацювала з міжнародними структурами щодо хімічної та ядерної програм.

У довідці Державного департаменту США про відносини з Лівією зазначалося, що рішення Триполі відмовитися від програм зброї масового знищення та ракетних систем у грудні 2003 року створило основу для нормалізації двосторонніх відносин.

У 2004 році Вашингтон почав відновлювати дипломатичні та економічні контакти з Лівією, а 2006 року виключив її зі списку держав — спонсорів тероризму. Західні компанії знову отримали ширші можливості для роботи на лівійському нафтовому ринку.

Таким чином, Каддафі, який у 1980-х роках був одним із головних противників США, у наступному десятилітті став партнером західних держав у питаннях нерозповсюдження зброї масового знищення, боротьби з тероризмом та енергетичної співпраці.

Однак нормалізація відносин не означала, що лівійська політична система стала демократичною. Каддафі зберігав особистий контроль над владою, а політичні свободи залишалися обмеженими. Саме ця система опинилася під ударом під час Арабської весни.

Арабська весна: як повстання переросло у війну

У лютому 2011 року протести проти режиму Каддафі почалися в Бенгазі, на сході Лівії. Демонстрації відбувалися в ширшому контексті Арабської весни — хвилі повстань і протестів, що охопила низку країн Близького Сходу та Північної Африки.

Силовики застосували зброю проти протестувальників. Протистояння швидко переросло у збройне повстання, а частина військових перейшла на бік опозиції. У країні сформувалися сили, які прагнули усунути Каддафі від влади.

Лівійський лідер відмовився залишати посаду. Його війська продовжили бойові дії проти опозиції, а урядові заяви та погрози щодо противників режиму посилили побоювання міжнародної спільноти щодо масштабних жертв серед цивільного населення.

26 лютого 2011 року Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію 1970, запровадивши ембарго на постачання зброї до Лівії та передавши ситуацію на розгляд Міжнародного кримінального суду. Наступним кроком стала резолюція 1973 від 17 березня, яка дозволила державам-членам ООН вживати «всіх необхідних заходів» для захисту цивільних осіб і населених пунктів, що перебували під загрозою нападу. Водночас документ прямо виключав можливість іноземної окупації лівійської території.

У повідомленні про ухвалення резолюції 1973 ООН зазначила, що рішення підтримали десять членів Ради Безпеки, тоді як п’ять держав утрималися — Бразилія, Китай, Німеччина, Індія та Росія.

Резолюція створила правову основу для запровадження безпольотної зони та військових дій для захисту цивільного населення. 19 березня міжнародна коаліція почала завдавати ударів по силах Каддафі, щоб зупинити їхнє просування до опорних пунктів повстанців. Спочатку операцію очолювали Сполучені Штати, а згодом командування перейшло до НАТО.

Операція НАТО: від захисту цивільних до падіння режиму

31 березня 2011 року НАТО взяло на себе командування міжнародною військовою операцією в Лівії, яка отримала назву Unified Protector. Її офіційними завданнями були забезпечення ембарго на постачання зброї, підтримання безпольотної зони та захист цивільного населення від атак урядових сил.

Авіація Альянсу атакувала військові об’єкти, техніку, системи управління та позиції, з яких сили Каддафі могли завдавати ударів по населених пунктах. На морі кораблі НАТО контролювали переміщення суден, щоб перешкоджати доставленню зброї та найманців до Лівії.

У червні 2011 року міністри оборони країн НАТО підтвердили, що операція триватиме, доки зберігатиметься загроза для цивільних. У спільній заяві вони наголосили, що метою є припинення насильства та можливість для лівійців самостійно визначити майбутнє своєї країни.

Проте перебіг війни поступово змінив ситуацію на користь повстанців. Авіаудари послаблювали військові можливості урядових сил, а опозиція просувалася до Триполі. У серпні повстанці захопили столицю, після чого Каддафі втратив контроль над більшою частиною країни.

Він залишився з невеликою групою прибічників і зрештою опинився в рідному Сирті, який став одним з останніх осередків опору. Місто зазнавало інтенсивних боїв, а сили колишнього режиму опинилися в оточенні.

Згодом британський парламент критично оцінив перебіг втручання. У звіті Комітету із закордонних справ Палати громад 2016 року йшлося про те, що операція, яка починалася як обмежене втручання для захисту цивільних, поступово перетворилася на політику зміни режиму без належної стратегії стабілізації Лівії після Каддафі.

У висновках парламентського розслідування зазначалося, що британський уряд не провів належного аналізу характеру повстання та спирався на неповну оцінку ситуації. Комітет також дійшов висновку, що відсутність чіткої стратегії після падіння режиму сприяла подальшій політичній та економічній кризі.

Останній день Каддафі

20 жовтня 2011 року Каддафі спробував залишити район Сирта в колоні автомобілів. За даними НАТО, близько 08:30 за місцевим часом авіація Альянсу атакувала 11 озброєних військових машин, які рухалися у складі більшої групи приблизно з 75 автомобілів.

У офіційному повідомленні НАТО про удар зазначалося, що колона рухалася на великій швидкості й мала значну кількість встановленої зброї та боєприпасів. Після першого удару транспорт розосередився, а частина машин продовжила рух. НАТО завдало повторного удару по групі автомобілів.

Альянс наголосив, що на момент атаки не знав про присутність Каддафі в колоні. У заяві також зазначалося, що НАТО не ставило за мету ліквідацію конкретної особи, а діяло в межах мандата ООН щодо захисту цивільного населення.

Французький міністр оборони Жерар Лонге того ж дня повідомив, що французький літак випустив попереджувальний постріл, щоб зупинити колону, яка намагалася залишити Сирт. За його словами, французьке втручання зупинило просування автомобілів, після чого до подій долучилися лівійські бійці перехідної влади.

Генерал-лейтенант Чарльз Бушар, який командував операцією НАТО Unified Protector, під час брифінгу 24 жовтня пояснив, що Альянс не знав про перебування Каддафі в колоні. Він заявив, що військові побоювалися, що колона з озброєними автомобілями зможе об’єднатися з іншими залишками сил режиму й знову загрожуватиме населеним пунктам.

«У нас не було жодного уявлення, що Каддафі перебував на борту», — пояснив Бушар, коментуючи обставини удару. За його словами, завданням було розбити колону на менші групи та зупинити її рух.

Після ударів Каддафі та його прибічники опинилися під вогнем лівійських повстанців. За даними Human Rights Watch, частина групи намагалася сховатися біля водовідвідних труб. Каддафі знайшли живим, але пораненим; бійці почали бити його й тягнути за волосся. Обставини його смерті після захоплення залишилися предметом розслідувань.

Колишній особистий водій Каддафі Хунейш Наср, який служив йому близько 30 років, згодом розповів журналістам, що бачив лівійського лідера незадовго до захоплення. В інтерв’ю The Guardian він згадував: «Усе вибухало». За словами водія, Каддафі не виглядав наляканим, але, здавалося, не розумів, що робити далі. Наср розповів, що бачив, як повстанці оточили колишнього лідера біля водовідвідної труби, після чого сам потрапив під удари.

Як США відреагували на загибель Муаммара Каддафі

Після повідомлень про смерть Каддафі президент США Барак Обама виступив із заявою в Білому домі. Він назвав загибель лівійського лідера завершенням «довгої та болісної глави» для лівійського народу й наголосив, що майбутнє країни тепер залежатиме від самих лівійців.

Обама нагадав, що США та союзники втрутилися після того, як урядові сили почали придушувати повстання, а міжнародна спільнота побоювалася масштабних жертв серед цивільного населення. Він також підкреслив, що американські військові не перебували на землі в Лівії в межах операції, а основну роль у подальшій кампанії відіграло НАТО.

«Сьогодні ми можемо остаточно сказати, що режим Каддафі завершився», — заявив Обама 20 жовтня 2011 року. Водночас він попередив, що перед Лівією стоять складні завдання з побудови нової держави.

Того ж дня держсекретарка США Гілларі Клінтон, реагуючи на новини про загибель Каддафі, пожартувала перед журналістами: «Ми прийшли, побачили, він помер» — перефразувавши відомий вислів Юлія Цезаря. Пізніше в інтерв’ю вона заявила, що підтримує розслідування обставин смерті лівійського лідера та закликала дочекатися його результатів.

Чи був Каддафі страчений після захоплення

Після оприлюднення відеозаписів із моментами захоплення Каддафі виникли питання щодо законності його смерті. На кадрах було видно, що колишній лідер перебував у руках повстанців живим, а навколо нього зібрався натовп озброєних бійців. Пізніше його тіло доставили до Місрати, де його виставили на загальний огляд.

Human Rights Watch провела власне розслідування та опублікувала звіт «Death of a Dictator: Bloody Vengeance in Sirte» у жовтні 2012 року. Організація проаналізувала відеозаписи, фотографії та свідчення людей, які перебували на місці подій.

Правозахисники дійшли висновку, що Каддафі захопили живим, після чого його били та поранили. Водночас вони не змогли остаточно встановити, чи помер він від отриманих під час побиття травм, чи від вогнепального поранення, завданого пізніше. Організація закликала провести повноцінне розслідування можливої позасудової страти.

У звіті також ідеться про загибель десятків інших затриманих у Сирті. Human Rights Watch задокументувала ознаки можливих страт людей, які перебували під контролем повстанських формувань, і заявила, що лівійська влада не забезпечила належного розслідування цих випадків.

Чим завершилася операція НАТО

Після загибелі Каддафі та захоплення Сирта НАТО почало згортати військову операцію. 28 жовтня 2011 року Північноатлантична рада підтвердила рішення завершити Unified Protector наприкінці місяця. Останній виліт літака повітряного спостереження AWACS відбувся опівночі 31 жовтня за лівійським часом.

За офіційними даними Альянсу, за час операції НАТО здійснило понад 26 500 авіавильотів, з яких понад 9700 були ударними. Місія тривала 222 дні.

Проте падіння режиму не принесло Лівії стабільності. Після загибелі Каддафі країна зіткнулася з боротьбою між збройними угрупованнями, розколом політичних інституцій, поширенням зброї та новими конфліктами за контроль над територіями й нафтовими ресурсами. Центральна влада так і не змогла повністю підпорядкувати собі численні формування, які відіграли роль у поваленні режиму.

У 2016 році президент США Барак Обама, оцінюючи наслідки втручання, критикував європейських союзників за недостатню увагу до відбудови Лівії після падіння Каддафі. Обама називав відсутність належної стратегії після операції однією з головних проблем західної політики щодо країни.

Загибель Каддафі завершила його 42-річне правління, але не розв’язала ключових проблем Лівії. Військова операція, розпочата під мандатом захисту цивільного населення, допомогла повстанцям перемогти режим, однак міжнародні партнери не забезпечили ефективного плану стабілізації країни.

Через 15 років після загибелі лівійського лідера його падіння залишається одним із найпоказовіших прикладів того, як зміна влади силовим шляхом може завершитися тривалим періодом політичної нестабільності.

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