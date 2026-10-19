19 із 20 лідерів рейтингу NDC — країни з меншими доходами — Health Policy Watch

У Женеві, Швейцарія, Global Climate and Health Alliance представив рейтинг 117 національних кліматичних планів. Згідно з ним, 19 із 20 найвищих позицій посіли країни з низьким і середнім рівнем доходу, тоді як найбільші джерела викидів парникових газів приділяють питанням здоров’я мало уваги у своїх кліматичних зобов’язаннях, повідомляє Health Policy Watch.

Експерти оцінювали, як національно визначені внески, або NDC, враховують ризики спеки, малярії та забруднення повітря, а також захист медичних закладів від повеней і теплових хвиль. Десять країн із найвищими балами продукують приблизно 1,5% світових викидів парникових газів. Натомість десять великих економік, які отримали менш як 10 балів із 32 можливих, зокрема Китай, США, Індія, Росія та Саудівська Аравія, забезпечують понад 60% глобальних викидів.

Лідери рейтингу

Перше місце посіла Колумбія з 29 балами. Її план визнає право на здоров’я, пов’язує кліматичні дії із захистом життя та передбачає скорочення чорного вуглецю — забруднювача, що шкодить легеням і сприяє потеплінню. Нігерія стала другою з 25 балами, а Камбоджа — третьою з 24 балами.

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Міністерство охорони здоров’я Нігерії підрахувало, що чистіше повітря внаслідок реалізації плану могло б запобігти понад 20 тисячам смертей від респіраторних інфекцій, серцево-судинних захворювань, інсультів і раку легень та заощадити близько 7,8 млрд доларів. Камбоджа зобов’язалася навчити 21 тисячу медпрацівників і модернізувати 100 медичних закладів, щоб вони витримували кліматичні потрясіння.

Великі емітери та фінансування

Індія, третій найбільший емітер у світі, отримала два бали: її план не називає жодного забруднювача повітря. По два бали також отримали Японія та Нова Зеландія. Південна Корея набрала чотири бали, Росія — шість, Бразилія, Саудівська Аравія та США — по сім, Китай, Велика Британія й Австралія — по дев’ять. Європейський Союз набрав 12 балів, а Канада — 16.

Лише дев’ять із 117 планів містять вартісну оцінку втрат для здоров’я від зміни клімату. Тільки Нігерія та Тимор-Лешті розрахували потенційну віддачу від заходів із захисту здоров’я. За оцінкою ВООЗ, на сектор охорони здоров’я припадає менш як 0,5% багатостороннього кліматичного фінансування.

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