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У німецькому регіоні Альгау 19 людей отруїлися чадним газом через ймовірну несправність системи опалення в церкві.

Усіх постраждалих госпіталізували, четверо перебувають у тяжкому стані.

Інцидент стався в муніципалітеті Бад-Гроненбах, де під час богослужіння в замку-каплиці Рінгайзенхаус кілька відвідувачів втратили свідомість. Службу перервали та викликали екстрені служби.

На місці працювали рятувальники, пожежники та поліція. Причини витоку чадного газу наразі встановлюють.

Джерело: Spiegel.

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