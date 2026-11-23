19 людей отруїлися чадним газом під час богослужіння в церкві в Німеччині
У німецькому регіоні Альгау 19 людей отруїлися чадним газом через ймовірну несправність системи опалення в церкві.
Усіх постраждалих госпіталізували, четверо перебувають у тяжкому стані.
Інцидент стався в муніципалітеті Бад-Гроненбах, де під час богослужіння в замку-каплиці Рінгайзенхаус кілька відвідувачів втратили свідомість. Службу перервали та викликали екстрені служби.
На місці працювали рятувальники, пожежники та поліція. Причини витоку чадного газу наразі встановлюють.
Джерело: Spiegel.
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