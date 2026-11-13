19-річний Мазурек заявив про готовність дебютувати за Польщу — Interia Sport

19-річний футболіст «Ред Булл Зальцбург» Бартош Мазурек може дебютувати за збірну Польщі в матчі Ліги націй проти Румунії, який має відбутися в Бухаресті, Румунія. Перед грою, запланованою на суботу о 20:45, він узяв участь в офіційній пресконференції разом із головним тренером поляків Яном Урбаном.

Емоції перед можливим дебютом

Мазурек сказав, що перед потенційним першим матчем за національну команду відчуває насамперед захоплення, а не хвилювання. За його словами, можливість грати на великому стадіоні була однією з причин, через які він починав займатися футболом, тому така атмосфера його мотивує.

Про виступ молодого гравця на передматчевій пресконференції повідомляє Interia Sport. Видання зазначає, що збірна Польщі під час листопадового збору зіграє два заключні матчі Дивізіону B Ліги націй — проти Румунії та Швеції.

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Шлях до виклику

Футболіст розповів, що ще рік тому вважав би виклик до дорослої збірної Польщі чимось абстрактним. Тоді він, за власними словами, не реалізував пенальті в третьому дивізіоні, однак був переконаний у власних можливостях і вірив, що зможе потрапити до національної команди.

Мазурек не став давати конкретних обіцянок перед матчем із Румунією. Він заявив, що в разі отримання шансу вийде на поле та покаже свої найсильніші якості.

Значення матчів Ліги націй

За даними видання, результати зустрічей із Румунією та Швецією визначатимуть підсумкове місце польської команди в Лізі націй, а також кошик, до якого вона потрапить під час жеребкування кваліфікації чемпіонату Європи.

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