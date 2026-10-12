29 країн засудили приписувані Ірану гібридні атаки — Jerusalem Post

Велика Британія разом із ще 28 країнами оприлюднила спільну заяву, у якій засудила гібридні атаки та насильство за межами Ірану, що учасники документа пов’язують з іранською державою. Йдеться, зокрема, про підпали, кібератаки та ймовірні диверсійні плани, повідомляє Jerusalem Post.

Заява 29 держав

У документі наголошується, що спроби Ірану погрожувати людям, змушувати їх мовчати, залякувати, переслідувати, завдавати шкоди або примушувати на територіях цих держав через посередників чи іншими способами є неприйнятними. Учасники заявили, що мають намір захищати свій суверенітет і посилювати міжнародну координацію.

До заяви долучилися США, Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Канада, Хорватія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ірландія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія та Швеція.

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Твердження щодо RAF Fairford

Учасники заяви також визнали твердження Великої Британії про причетність Корпусу вартових ісламської революції Ірану до ймовірної змови щодо вибуху, спрямованого проти авіабази RAF Fairford. Автори документа назвали цей випадок свідченням готовності КВІР здійснювати ворожу діяльність за межами Ірану через таємні мережі та посередників.

Заяву оприлюднили після серії атак на єврейські громади, іранських журналістів та американські інтереси в Європі. Відповідальність за них, за даними видання, взяло на себе угруповання Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya, яке Jerusalem Post називає ймовірним іранським проксі-терористичним угрупованням.

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