30% виборців Ізраїлю не визначилися перед виборами до Кнесету — Jerusalem Post

Близько 30% виборців Ізраїлю ще не визначилися, за кого голосуватимуть на виборах до Кнесету 27 жовтня. Як повідомляє Jerusalem Post, такі результати показало опитування новинної служби KAN, оприлюднене в неділю. Водночас 39% респондентів заявили, що ніщо не змінить їхнього рішення до дня голосування.

Пріоритети виборців

Найважливішими темами для учасників опитування стали економіка — її назвали головною 34% респондентів — і національна безпека, яку обрали 32%. Серед виборців, орієнтованих на коаліцію, 45% поставили безпеку на перше місце, тоді як економічні питання були пріоритетом для 19% цієї групи.

Серед виборців, орієнтованих на опозицію, 41% назвали головною темою економіку та вартість життя, а безпеку — 28%. Приблизно по 20% опитаних вказали, що на їхній вибір можуть вплинути зміни в безпековій ситуації або у вартості життя.

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Прогноз розподілу місць

За прогнозом KAN, блок Гаді Айзенкота може отримати 52 місця у Кнесеті, тоді як чинний коаліційний блок — 51. Партії «Яшар» Айзенкота прогнозують 23 мандати, а «Лікуду» — 21. «Демократи» Яїра Голана можуть здобути дев'ять місць, партія B'Yachad колишнього прем'єр-міністра Нафталі Беннетта — 12, а партія резервістів і економіки Йоаза Генделя та Ярона Зелехи — чотири.

За даними опитування, альянс «Релігійний сіонізм — Зегут» може здобути сім місць, «Оцма єгудіт» і ШАС — по вісім, «Об'єднаний юдаїзм Тори» — сім. Арабський спільний список та «Ісраель Бейтейну» можуть отримати по вісім мандатів, РААМ — п'ять. Партії «Кахоль-лаван», «Харедійська громадськість» і «Народ Ізраїлю» не долають виборчий бар'єр.

Якщо жоден із двох основних блоків не здобуде більшості, 33% опитаних підтримали б уряд національної єдності за участю представників обох сторін. Понад чверть респондентів віддали б перевагу проведенню нових виборів, а 20% підтримали б уряд меншості.

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