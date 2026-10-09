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Заблоковані барикадами зі сміттєвих баків ворота, натовпи підлітків із саморобними плакатами та їдкий білий дим від сльозогінного газу — так цієї осені виглядають подвір’я французьких ліцеїв від Парижа до Марселя. Те, що у вересні починалося як локальна акція солідарності з учителями в одному містечку під Парижем, за лічені тижні розрослося до всенародного бунту, який вивів на площі сотні тисяч людей.

Французькі старшокласники відверто заявляють, що втомилися бути заручниками хронічної кризи. У школах банально не вистачає вчителів, аудиторії тріщать по швах від переповнення, а навчальні приміщення роками занепадають без елементарного ремонту. До побутової розрухи додається тривога за майбутнє: цифровий відбір до вишів через систему Parcoursup перетворив здобуття вищої освіти на заплутану лотерею, де випускники з бідніших районів почуваються аутсайдерами ще до випускних іспитів.

Протест стрімко втратив мирний настрій, коли до шкільних воріт підтягнулися загони поліцейського спецназу, а з лікарень надійшли моторошні звістки про скалічених неповнолітніх. Сутички з правоохоронцями стали каталізатором нової суспільної хвилі, яка втягнула в конфлікт студентів університетів, викладацькі профспілки та опозиційних політиків країни.

UA.News розповідає, чому кадровий голод у школах запалив національний протест, як алгоритми вступу та переповнені класи поглиблюють прірву нерівності, скільки коштів потрібно на модернізацію освіти та чи загрожує уряду Себастьяна Лекорню масштабна криза напередодні президентських виборів.

Від порожніх кафедр до пошуку стільців: як шкільний побут підірвав терпіння учнів

Іскра, з якої розгорілося загальнонаціональне полум'я, спалахнула 21 вересня в ліцеї Сент-Екзюпері у передмісті Парижа Кретеї. Викладачі оголосили страйк, протестуючи проти катастрофічного браку персоналу, а учні замість звичних уроків вирішили заблокувати вхід до будівлі.

Як пізніше аналізувала освітня платформа Planète Grandes Écoles, школярі швидко зрозуміли, що їхні проблеми не унікальні: порожні вакансії вчителів математики, французької чи іноземних мов стали нормою для ліцеїв по всій країні. Уже за тиждень акції солідарності охопили десятки навчальних закладів столиці та південних регіонів.

Для учнів відсутність педагога — це не просто вільна година в розкладі, яку можна провести в кав'ярні. Французька шкільна програма є вкрай жорсткою та насиченою, а випускні іспити бакалаврату ніхто не адаптує під форс-мажори конкретного закладу.

Коли заняття системно скасовують упродовж кількох місяців поспіль, підлітки змушені або наймати дорогих репетиторів, або намагатися самотужки розібратися зі складними розділами програми. Ті родини, які не мають фінансової змоги оплачувати приватні уроки, опиняються у пастці, спостерігаючи, як шанси їхніх дітей на гідний атестат тануть день за днем.

Ситуацію робить нестерпною й хронічне переповнення класів. Замість передбачених стандартами 25–30 учнів, викладачам доводиться працювати з групами з майже чотирьох десятків підлітків.

Як передавало агентство Reuters, викладачка одного з марсельських ліцеїв Діана Ді Шулло під час масової маніфестації емоційно описала щоденну рутину у своєму класі, де налічується 37 учнів. За її словами, уроки нерідко розпочинаються з квесту — пошуку в сусідніх кабінетах додаткових стільців і парт, а в такій тисняві вчитель фізично не здатний приділити увагу кожній дитині чи вчасно підтягнути тих, хто відстає.

До кадрових негараздів додається фізична деградація шкільної інфраструктури. Учасники протестів масово викладають у соцмережі фотографії своїх навчальних аудиторій: потріскані стіни, облуплена штукатурка, калюжі на підлозі через діряві дахи та розбиті санвузли.

Особливо гостро постала проблема терморегуляції, адже затяжні вересневі хвилі спеки перетворили бетонні коробки старих ліцеїв на справжні парильні, де температура повітря сягає 35 градусів. Учні справедливо запитують владу, як можна зосереджуватися на формулах і філософських текстах у приміщеннях, де не працює вентиляція та немає доступу до питної води.

Згідно з французьким законодавством, утримання, оснащення та капітальний ремонт ліцеїв покладені на бюджети регіонів, тоді як центральний уряд відповідає за освітні програми та виплату заробітних плат викладачам. Цей бюрократичний поділ повноважень роками породжував перекладання відповідальності між Парижем і місцевою владою.

У результаті косметичні ремонти відкладалися десятиліттями, доки технічний стан десятків ліцеїв не досяг критичної межі, підштовхнувши неповнолітніх до прямої дії.

Чому платформа Parcoursup викликає паніку та лють

Другим фундаментальним тригером бунту стала національна система вступу до закладів вищої освіти Parcoursup. Ця цифрова платформа, запроваджена для автоматизації подання заявок абітурієнтами, вже котрий рік поспіль залишається головним джерелом неврозів для французьких родин.

Підлітки називають її «чорною скринькою», адже критерії, за якими складний комп'ютерний алгоритм розподіляє навчальні місця та відсіює кандидатів, залишаються абсолютно непрозорими та відірваними від живих людських прагнень.

Головне звинувачення, яке висувають старшокласники — штучне поглиблення соціальної прірви. Коли тисячі абітурієнтів борються за престижні спеціальності в університетах та підготовчих класах (CPGE), найменша відмінність у балах стає вирішальною.

Випускник елітного паризького ліцею з повним штатом професорів і відремонтованими лабораторіями апріорі перебуває в іншій ваговій категорії, ніж учень зі звичайного навчального закладу в передмісті чи провінції, де уроки фізики або філософії не проводилися пів року через відсутність вчителя.

Через це вимоги мітингарів швидко еволюціонували від прохань «полагодити батареї та знайти вчителя» до політичних ультиматумів щодо глобального перегляду системи вступу. Школярі наполягають на розширенні кількості місць на популярних факультетах державних університетів, гарантованому праві на здобуття обраної професії та публічній ревізії критеріїв Parcoursup.

Як протест охопив сотні закладів і вивів людей на вулиці

Якщо наприкінці вересня йшлося лише про окремі епізоди перекриття шкільних входів у столичному регіоні Іль-де-Франс, то в перші дні жовтня рух набув лавиноподібного характеру. Ліцеїсти перейшли до перевіреної французької тактики — «blocus».

Зранку біля центральних воріт виростали барикади зі сміттєвих контейнерів, парканів, дерев'яних піддонів та металевих лавок, які унеможливлювали вхід викладачів і тих учнів, хто намагався потрапити на пари. На фасадах будівель вивішували банери: «Освіта в небезпеці», «Хочемо вчитися, а не виживати» та «Школи без грошей — держава без майбутнього».

Події розгорталися з неймовірною швидкістю. Уже до 29 вересня перебої в роботі через пікети та блокування торкнулися сотень навчальних закладів, а на вулиці Лілля, Нанта, Марселя, Ліона та Парижа вийшли викладачі разом зі своїми учнями. До старшокласників почали активно приєднуватися студенти великих університетів, які заблокували входи до низки факультетів Сорбонни та регіональних кампусів, висловлюючи солідарність із молодшим поколінням.

Кульмінацією першого етапу мобілізації стала загальнонаціональна демонстрація 6 жовтня. Масштаб вуличного обурення виявився безпрецедентним для підліткових протестів останніх років: за офіційними даними Міністерства внутрішніх справ Франції, колони маніфестантів зібрали близько 266 тисяч людей по всій країні. Водночас профспілкові координатори та незалежні молодіжні об'єднання оцінили кількість мітингарів у понад 450 тисяч учасників, вказавши на масове залучення батьків і викладачів.

Цей марш остаточно розвіяв ілюзії урядовців про те, що йдеться про маргінальні групи підлітків, які просто шукають привід прогуляти контрольні роботи. На вулиці вийшло покоління, яке народилося за часів постійних реформ і фінансової оптимізації, відчувши на собі весь тягар деградації публічних сервісів. Молодь продемонструвала високий рівень самоорганізації, координуючи свої дії через закриті чати у месенджерах, формуючи мобільні групи підтримки заблокованих ліцеїв та висуваючи скоординовані пакети вимог.

Дим над ліцеями, гумові кулі та небезпечна політична дуель

Масовість акцій неминуче спровокувала жорстку відповідь силового апарату. Оскільки блокування навчальних закладів суперечить французькому законодавству, префектури поліції отримали чітку директиву на примусове деблокування об'єктів.

Подвір'я біля ліцеїв перетворилися на зони бойових дій: правоохоронці застосовували сльозогінний газ, світлошумові гранати та спеціальні водомети для розчищення проходів. У відповідь радикально налаштовані групи підлітків кидали каміння, петарди та димові шашки, підпалюючи сміттєві баки перед шкільними вікнами.

Ситуація перейшла межу неповернення після перших повідомлень про серйозні травми неповнолітніх. Правозахисні організації, зокрема французьке відділення Amnesty International, терміново виступили із заявою про неприпустимість надмірної жорстокості поліції проти підлітків.

Суспільство шокували конкретні випадки трагедій: у місті Ланс 15-річний ліцейний активіст втратив кисть руки внаслідок вибуху гранати зі сльозогінним газом біля ліцею Беаль, а в Турі школяр зазнав непоправного ушкодження ока через влучання гумової кулі, випущеної правоохоронцями з близької відстані.

Ці криваві інциденти здетонували у вищих ешелонах влади, остаточно політизувавши освітній бунт. До президентських виборів 2027 року залишається небагато часу, тому ключові політичні гравці негайно кинулися заробляти бали на трагедії.

Лідер лівої опозиції з партії «Нескорена Франція» (LFI) Жан-Люк Меланшон оголосив ліцеїстів авангардом народної боротьби та закликав до розширення страйків, звинувативши режим у війні проти власної молоді.

З протилежного флангу виступила Марін Ле Пен та її партія «Національне об'єднання». Ультраправі зосередилися виключно на темі безпеки, назвавши маніфестації «організованим лівацьким варварством» і зажадавши від поліції ще більш безкомпромісного придушення будь-яких спроб порушити громадський порядок.

Кабінет міністрів опинився під подвійним перехресним вогнем: ліві дорікають уряду поліцейською жорстокістю та знищенням соціальної держави, а праві — безпорадністю перед вуличними заворушеннями.

54 мільярди на кону: чи здатні віртуальні опитування зупинити бунт проти економії

Прем'єр-міністр Себастьян Лекорню усвідомлює небезпеку: будь-який французький бунт старшокласників історично здатен вирости в масштабне потрясіння національного масштабу, здатне знести уряд. Прагнучи збити градус напруги, Міністерство національної освіти терміново оголосило про старт безпрецедентної програми діалогу.

З 7 жовтня в ліцеях виділили пів дня для вільних дискусій про шкільні проблеми, а на урядовому порталі розгорнули загальнонаціональне опитування молоді на платформі Agora, яке триватиме до 23 жовтня.

Паралельно 8 жовтня глава уряду зібрав екстрену нараду з керівниками регіонів, намагаючись знайти спільну мову щодо інвестицій у ремонт шкіл. Влада нагадала, що щороку підтримує регіональні навчальні заклади субсидіями на понад 700 мільйонів євро, а прем'єр навіть оголосив про запуск п'яти першочергових будівельних напрямків.

Проте очільники департаментів прямо заявили: щоб адаптувати до спеки та капітально оновити 45 мільйонів квадратних метрів шкільних площ, нинішніх сум категорично недостатньо.

Головна пастка полягає в тому, що щедрі обіцянки міністрів входять у жорсткий клінч із реальною економічною ситуацією Франції. Буквально за кілька днів до спалаху протестів Себастьян Лекорню презентував проєкт нового державного бюджету, в якому закладено колосальне скорочення державних видатків на 54 мільярди євро для зниження дефіциту до вимог ЄС.

Бюджети більшості цивільних міністерств заморожено, податкові надходження падають, а міжнародні рейтингові агентства вимагають від Парижа фінансової дисципліни.

У цих умовах створити десятки тисяч нових ставок для вчителів, суттєво підвищити їм оклади та виділити мільярди на перебудову корпусів — завдання, яке межує з фінансовою неможливістю. Молодь чудово розуміє цю прірву між красивими деклараціями чиновників і реальними кошторисами. Якщо за результатами опитування на платформі Agora уряд запропонує лише косметичні поправки до Parcoursup та чергові робочі групи, затишшя виявиться тимчасовим.

Французькі підлітки вже довели, що вміють будувати барикади — і вони навряд чи підуть з вулиць, доки не побачать конкретних змін у власних щоденниках і розкладах.

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