3M виклала стратегію захисту від позову Австралії на $2 млрд — ABC News Australia

Американська хімічна компанія 3M у Федеральному суді Австралії виклала стратегію захисту у справі за позовом федерального уряду на 2 млрд доларів. Уряд вимагає відшкодування витрат, пов’язаних із забрудненням пер- і поліфторалкільними речовинами (PFAS) на 28 базах Сил оборони Австралії та прилеглих територіях, повідомляє ABC News Australia.

Позов, який уряд назвав найбільшим судовим позовом, поданим Австралією, стосується піноутворювача для пожежогасіння AFFF. Співдружність Австралії стверджує, що 3M виробляла та продавала цей продукт до 2003 року, хоча, за її твердженням, знала про небезпеку хімічних складників із 1979 року. У позовній заяві на 1600 сторінок уряд посилається на 310 внутрішніх документів компанії та заявляє, що використання AFFF призвело до значного забруднення ґрунтів і води, зокрема питної.

Позиція захисту

Представник 3M Філліп Соломон повідомив суду, що компанія подасть захист 11 грудня. За його словами, 3M заперечуватиме вимоги щодо публічного порушення права, вимогу Управління охорони довкілля штату Вікторія та заяву про введення в оману. Захист також планує розмежувати відповідальність закордонного виробника та місцевого дистриб’ютора продукції 3M.

Уряд Австралії стверджує, що компанія спричинила публічне порушення права, заважаючи користуванню довкіллям і доступу до води без забруднювачів. Натомість сторона 3M заявила, що такі вимоги не можуть бути заявлені в цій справі. Компанія також ставить під сумнів обсяг можливої відповідальності після очищення територій.

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Витрати та репрезентативні бази

Заявлені урядом 2 млрд доларів включають 214 млн доларів витрат на дослідження, очищення та подальший моніторинг, а також 367 млн доларів за врегулювання п’яти колективних позовів проти держави.

Австралійська влада пропонує розглядати шість репрезентативних баз — Вагга, Тіндал, Таунсвілл, Окі, Единбург та Іст-Сейл — з урахуванням різних типів забруднення, рельєфу, ґрунтів і перехресного забруднення. 3M наполягає на зосередженні розгляду на одній із 28 баз. Наступне слухання з управління справою призначили на 1 грудня.

Після оголошення позову в травні представник 3M заявляв, що компанія ніколи не виробляла PFAS в Австралії та припинила продаж спірних продуктів приблизно два десятиліття тому. Водночас документи свідчать, що Міністерство оборони Австралії повністю замінило піну 3M лише у липні 2012 року.

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