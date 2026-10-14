44% американців повідомили про труднощі з оплатою базових потреб — The Hill

У США 44% дорослих заявили, що мають труднощі з оплатою базових потреб, зокрема медичного обслуговування, оренди чи іпотеки, транспорту та харчування. Такі результати двох опитувань Pew Research наводить The Hill.

Найскладніше людям із низькими доходами

Серед американців із низькими доходами про труднощі з оплатою принаймні однієї категорії необхідних витрат повідомили 71% респондентів. Водночас 60% учасників опитування відповіли, що на момент дослідження не мали достатнього доходу для способу життя, якого прагнуть. Ще 53% сказали, що не мають достатніх заощаджень на випадок надзвичайної ситуації.

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Інфляція та вартість пального

Рівень інфляції у серпні становив 3,4% проти 3,7% у липні. Згодом Бюро статистики праці США повідомило про подальше підвищення індексу споживчих цін, зокрема на 0,6% у вересні.

За даними AAA, у середу ціна галона звичайного бензину у США становила близько 4,33 долара, тоді як рік тому — приблизно 3,08 долара. Середня вартість дизельного пального перевищила 6 доларів за галон, що більш ніж на 2 долари вище, ніж торік. Звіт Pew ґрунтується на відповідях 5 166 дорослих американців; похибка вибірки становить близько 1,6 відсоткового пункту.

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