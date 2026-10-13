47 держав та ЄС закликали Росію припинити війну й вивести війська з України

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47 держав і Європейський Союз виступили зі спільною заявою, у якій засудили російську агресію проти України та закликали Москву негайно припинити бойові дії, вивести війська з української території й зупинити обстріли мирного населення. Документ 12 жовтня під час засідання Першого комітету Генеральної Асамблеї ООН оприлюднив постійний представник України при ООН Андрій Мельник.

До співавторів заяви долучилися європейські держави, а також Південна Корея, Австралія, Канада та Нова Зеландія. Учасники наголосили на необхідності припинення російської агресії та дотримання принципів Статуту ООН.

У спільній заяві держави засудили спроби Росії закріпити результати збройної агресії та підкреслили, що кордони не можна змінювати силою.

«Жодні територіальні захоплення, які відбулися через загрозу або використання сили, не можуть бути визнані законними», — процитував документ Андрій Мельник.

Країни також засудили ядерний шантаж Кремля. У заяві йдеться про неприйнятність використання погроз, пов’язаних із ядерною зброєю, як інструменту тиску на Україну та міжнародну спільноту.

Окремо учасники засудили військову допомогу Росії з боку Білорусі, Ірану та Північної Кореї, яка сприяє продовженню війни проти України.

Ще однією важливою темою спільної заяви стала окупація Запорізької атомної електростанції. Держави-співавтори закликали Москву звільнити ЗАЕС і припинити дії, що створюють загрози ядерній безпеці.

Запорізька АЕС є найбільшою атомною електростанцією Європи. Її перебування під російською окупацією створює додаткові ризики та залишається важливим питанням безпеки України й усього європейського континенту.

Спільна заява 47 держав і Європейського Союзу підтверджує, що російська війна проти України залишається предметом міжнародної уваги.

Учасники документа наголосили на необхідності поважати Статут ООН, територіальну цілісність держав і принцип неприпустимості захоплення територій силою.

Основні вимоги до Росії залишаються незмінними: негайно припинити війну, вивести всі війська з України, зупинити обстріли мирного населення та припинити дії, що створюють загрози ядерній безпеці.

Про це повідомило українське представництво при ООН.

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