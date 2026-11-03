47% поляків не очікують збереження коаліції Туска у 2027 році — RMF24

У Польщі 47% респондентів не вірять, що нинішня урядова коаліція на чолі з Дональдом Туском залишиться при владі після парламентських виборів 2027 року. Такі результати опитування Інституту досліджень Pollster, проведеного на замовлення газети Super Express, повідомляє RMF24.

Результати опитування

У можливість переобрання чинної коаліції вірять 30% учасників дослідження. Ще 23% респондентів заявили, що не можуть передбачити підсумок майбутніх виборів.

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Чинники суспільного скепсису

Фахівець із політичного маркетингу Сергіуш Тшецяк у коментарі Super Express пов'язав настрої респондентів з економічними труднощами, кризою в системі охорони здоров'я та напруженням усередині коаліції. За його оцінкою, у суспільстві посилюється враження слабкості нинішнього уряду, тоді як праві сили зміцнюють свої позиції.

RMF24 також зазначає часті суперечки між урядом і президентом Каролем Навроцьким, який, за даними видання, блокує ключові законодавчі ініціативи. Серед проблем, які найчастіше називають у цьому контексті, — зростання вартості життя, підвищення цін на енергію та невизначеність щодо стану державного бюджету.

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