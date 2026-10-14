48 відсотків поляків підтримали повернення обов’язкового призову — RMF24

У Польщі 48% опитаних підтримують повернення обов’язкової військової служби, призов до якої було призупинено у 2009 році. Водночас 38% респондентів виступили за збереження повністю професійної армії, а 16% не визначилися з позицією. Про це свідчить опитування Opinia24 для RMF24.

Молодь переважно проти призову

Найбільше заперечень проти відновлення призову висловили респонденти віком від 18 до 24 років: 53% представників цієї групи не підтримують таку ідею. Проти обов’язкової служби також висловилися 44% опитаних із середньою освітою та 45% людей із вищою освітою.

Серед виборців Громадянської коаліції за збереження нинішньої моделі професійної армії виступили 47% респондентів. Автори матеріалу зазначають, що дискусія про можливе повернення призову посилилася на тлі міжнародної напруженості.

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Кого, на думку респондентів, має охопити призов

Думки опитаних розійшлися щодо кола осіб, яких мав би охопити призов. Обов’язок для чоловіків і жінок підтримали 22% респондентів, ще 24% вважають, що служба має стосуватися лише чоловіків.

Обов’язкову військову службу в Польщі призупинили у 2009 році. Останній призов відбувся 2008 року, а останнє зарахування до служби — у грудні того ж року. Відтоді польська армія спирається на професійних військовослужбовців і добровольців. Опитування провели 5–7 жовтня серед 1001 жителя Польщі віком від 18 років за допомогою телефонних та онлайн-інтерв’ю.

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