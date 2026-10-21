49,8% поляків позитивно оцінили реакцію уряду на насильство у школах — Interia

У Польщі 49,8% учасників опитування позитивно оцінили дії уряду у відповідь на останні випадки насильства в школах. Негативну оцінку дали 41,6% респондентів, ще 8,5% не визначилися з відповіддю, повідомляє Interia з посиланням на дослідження IBRiS для Grupa Polsat.

На запитання про реакцію влади 40,2% опитаних відповіли «скоріше добре», а 9,6% — «однозначно добре». Водночас 22,4% вважають, що уряд відреагував «однозначно погано», а 19,2% обрали варіант «скоріше погано».

Різниця між оцінками жінок і чоловіків

Дії уряду позитивно оцінили 56,1% опитаних жінок і 43% чоловіків. Критично реакцію влади оцінили 50,5% чоловіків та 33,7% жінок. Відповідь «не знаю» або «важко сказати» дали 10,2% жінок і 6,6% чоловіків.

Найбільша частка позитивних оцінок зафіксована серед людей віком від 70 років — 67,8%. У групі 50–59 років дії влади позитивно оцінили 58,1% респондентів, а серед учасників віком 18–29 років — 50,2%.

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Негативні оцінки переважали у вікових групах 30–39 та 40–49 років. У групі 30–39 років критичну думку висловили 50,4% опитаних, позитивну — 41,9%. Серед респондентів віком 40–49 років негативно дії уряду оцінили 50,5%, позитивно — 37,8%.

Опитування після нападів у школах

Дослідження провели після серії небезпечних інцидентів у польських освітніх закладах на початку жовтня. В Остроленці 19-річний юнак напав на людей у школі та поранив дев’ятьох. Наступного дня в Лещидолі-Новинах поблизу Вишкува 15-річний підліток смертельно поранив 37-річну працівницю школи.

Після цих подій у мережі поширювалися погрози й повідомлення про нібито «криваву п’ятницю», однак поліція не підтвердила існування такого інтернет-виклику. До ранку середи правоохоронці провели майже 276 тисяч перевірок освітніх закладів по країні та затримали 195 осіб.

Опитування IBRiS відбулося 14–16 жовтня 2026 року методом телефонних стандартизованих інтерв’ю CATI. У ньому взяли участь 1000 респондентів з усієї Польщі.

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