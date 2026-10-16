53% виборців США вважають міграційні заходи президента Трампа надмірними — Al Jazeera

У США 53% зареєстрованих виборців вважають, що жорсткі імміграційні заходи адміністрації президента Дональда Трампа зайшли надто далеко. Такі результати опитування Fox News, проведеного у вересні перед проміжними виборами 3 листопада, повідомляє Al Jazeera.

Серед незалежних виборців такої думки дотримуються 60% респондентів. Дві третини учасників опитування латиноамериканського походження також заявили, що імміграційна кампанія адміністрації зайшла надто далеко. Експерти зазначають, що після виборів 2024 року політична дискусія у США змістилася від безпеки кордону до способів проведення імміграційних операцій.

Зростання кількості затримань

Міністерство внутрішньої безпеки США раніше заявляло, що політика Трампа дала змогу Імміграційній та митній службі США (ICE) зосередитися на затриманні небезпечних злочинців. Водночас відомство стверджує, що приблизно 70% утримуваних під вартою за імміграційними справами є злочинцями, якщо враховувати також осіб, яким висунули обвинувачення, що ще не були остаточно розглянуті.

Критики цієї оцінки нагадують про презумпцію невинуватості: обвинувачення можуть бути зняті, а підозрюваних можуть виправдати. За даними Deportation Data Project, який аналізує державні масиви даних, близько 70% людей у центрах утримання ICE не мають кримінального минулого.

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У вересні ICE повідомила про два поспіль місяці, коли кількість імміграційних затримань перевищила 50 тисяч. Попередній рекорд було зафіксовано в червні — тоді затримали 43,9 тисячі осіб. Координатор Білого дому з питань кордону Том Гоман у липні заявив, що владі потрібно більше арештів і депортацій.

Розбіжності серед республіканців

Республіканці прагнуть зберегти більшість в обох палатах Конгресу, а також на ключових виборах штатів і місцевого рівня. Водночас окремі кандидати від партії публічно критикують жорстку імміграційну політику. Членкиня Палати представників від Флориди Марія Ельвіра Салазар у вересневій рекламній кампанії заявила, що деякі заходи президента зайшли надто далеко, зокрема через значну кількість затриманих без кримінального минулого.

Демократи розраховують перетворити невдоволення методами імміграційного контролю на голоси виборців у листопаді. Голова Демократичної партії округу Ідальго в Техасі Річард Гонсалес заявив, що, на його думку, ICE слід ліквідувати.

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