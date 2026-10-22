54% американців вважають, що є підстави для імпічменту Трампа — Interia

У США 54% опитаних вважають, що президент Дональд Трамп скоїв злочини, які можуть виправдовувати початок процедури імпічменту. Про це свідчить опитування, проведене на замовлення Politico, повідомляє Interia.

Результати опитування

Такої думки дотримуються 81% виборців Демократичної партії та 25% прихильників Республіканської партії. Ще 41% усіх респондентів вважає, що Трамп використовував президентську посаду для отримання вигоди для себе або своєї родини.

Близько третини учасників опитування погодилися, що для демократів пріоритетом має бути з’ясування того, яким чином республіканський політик збагатився. Водночас 24% респондентів вважають, що висунення обвинувачень у межах процедури імпічменту зробить Трампа популярнішим, тоді як 18% очікують протилежного.

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Можливість процедури в Конгресі

Чверть опитаних очікує, що демократи спробують ініціювати процедуру імпічменту, якщо після листопадових виборів здобудуть більшість у Палаті представників. Серед виборців-демократів немає одностайності щодо того, чи варто їхнім політикам порушувати тему потенційного імпічменту під час виборчої кампанії: 43% підтримали це, 41% виступили проти.

Процедура імпічменту починається у Палаті представників. Якщо палата підтримає висунення обвинувачень президентові, справу розглядає Сенат; для усунення глави держави з посади необхідні голоси двох третин сенаторів. Палата представників уже двічі висувала Трампу обвинувачення в межах процедури імпічменту — у 2019 та 2021 роках, однак обидві процедури не завершилися його усуненням з посади.

Опитування PF Global провели онлайн 16–19 жовтня серед 2019 дорослих жителів США. Заявлена похибка дослідження становить два відсоткові пункти.

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