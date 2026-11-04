56,9% поляків підтримали право одностатевих пар виховувати дітей — RMF24

У Польщі 56,9% опитаних підтримали право одностатевих пар спільно виховувати дітей. Проти цього висловилися 24,7% респондентів, а ще 19% не мали визначеної думки, повідомляє RMF24 з посиланням на опитування, проведене для Кампанії проти гомофобії.

Ставлення до опіки над дитиною

Учасникам дослідження також поставили питання, чи має право на опіку над дитиною залежати від кровних зв’язків. 61% опитаних відповіли, що передусім важливо, хто фактично щодня піклується про дитину. Протилежної думки дотримувалися 24% респондентів.

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Судова справа про акт народження

4 листопада Верховний адміністративний суд Польщі розглядав справу про транскрипцію іноземного акта народження дівчинки, яку виховують дві матері. За даними RMF24, ця справа може мати символічне значення для тисяч сімей, ситуація яких у польській правовій системі досі не врегульована. За оцінкою Кампанії проти гомофобії, у Польщі в одностатевих сім’ях виховуються близько 50 тисяч дітей.

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