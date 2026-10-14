56% поляків проти охоронного листа для ексзаступника міністра Романовського — Interia

У Польщі 56% опитаних негативно оцінили рішення про видачу охоронного листа колишньому заступнику міністра юстиції та депутату від PiS Марціну Романовському. Позитивно рішення Варшавського окружного суду оцінили 29% респондентів, свідчить опитування IBRiS для газети «Rzeczpospolita», про яке повідомляє Interia.

Результати опитування

Варіант «однозначно негативно» обрали 40,5% учасників дослідження, ще 15,5% — «скоріше негативно». Рішення назвали «скоріше позитивним» 10,1% опитаних, а «однозначно позитивним» — 18,9%. Ще 15% не визначилися з відповіддю.

Серед прихильників урядового табору критично оцінили охоронний лист 85% респондентів. Серед прихильників опозиції таку думку висловили 35%. Найбільшу підтримку рішення суду зафіксували у віковій групі від 30 до 39 років: 45% підтримали його, а 36% — розкритикували. Найбільше критиків було серед людей віком від 50 до 59 років — 70%.

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Рішення суду оскаржила прокуратура

30 вересня Варшавський окружний суд постановив видати Романовському охоронний лист і скасував рішення про його тимчасовий арешт. Суд пояснив, що повернення політика до країни було б корисним для слідства та судового процесу. На початку жовтня прокуратура подала скаргу на це рішення.

Романовський є одним із підозрюваних у розслідуванні щодо можливих порушень у Фонді справедливості. У серпні він звернувся до Варшавського окружного суду із заявою про видачу охоронного листа. З документа та конверта випливало, що заяву надіслали з Тирасполя в сепаратистському Придністровському регіоні Молдови. Інформація про те, що політик справді перебуває там, не була підтверджена.

Опитування IBRiS методом CATI провели 2–3 жовтня 2026 року на вибірці 1072 респондентів.

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