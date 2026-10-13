58% іспанців допускають збройний конфлікт із Марокко — Politico Europe

В Іспанії 58% опитаних вважають імовірним збройний конфлікт із Марокко протягом наступних десяти років через суперечності навколо автономних міст Сеути та Мелільї. Такі результати опитування POLITICO Poll, проведеного незалежною компанією PF Global у вересні, оприлюднило Politico.

Побоювання після міграційної кризи

Наприкінці липня до іспанського анклаву Сеута за два дні — 30 та 31 липня — прибули понад 70 тисяч мігрантів. Ця подія посилила критику уряду прем'єр-міністра Педро Санчеса через управління кордоном та спричинила запитання щодо можливої ролі Марокко.

Санчес відкидав припущення про причетність Рабата або його поінформованість про масове переміщення людей, покладаючи відповідальність на «міграційні мафії». Водночас лідер Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо заявляв, що Марокко «координувало» кризу і що уряд це приховував. Поліцейський звіт, на який посилається видання, допускав, що марокканські агенти могли допомогти організувати рух людей до іспанського кордону.

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Оцінки загрози за віком і політичними поглядами

Найчастіше можливість воєнного зіткнення допускають респонденти віком 18–24 роки — близько 75%. Серед людей старших за 65 років так вважають 47%. Імовірним конфлікт назвали 68% виборців консервативної Народної партії та 75,7% прихильників ультраправої Vox. Серед виборців соціалістів 47% допускають цей сценарій, а 43% його відкидають.

Три чверті опитаних — 75% — вважають Марокко реальною загрозою територіальній цілісності Іспанії. При цьому 68% очікують, що країна збереже суверенітет над Сеутою та Мелільєю, тоді як 17% припускають, що одне або обидва міста можуть перейти під контроль Марокко впродовж 20 років. Серед молоді віком 18–24 років цей показник становить 26%.

Марокко назвали помірним або значним ризиком для національної безпеки 80% респондентів — більше, ніж Росію, США чи Китай. На тлі напруженості король Філіп VI цього тижня відвідує Сеуту та Мелілью вперше майже за 20 років.

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