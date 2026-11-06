6 листопада 2026 — Міжнародний день пам’яті тварин, загиблих від рук людини

Щороку 6 листопада відзначають Міжнародний день пам’яті тварин, загиблих від рук людини. Ця дата присвячена тваринам, які стали жертвами жорстокості, полювання, людської недбалості, забруднення довкілля та інших небезпечних дій. День нагадує, що люди несуть відповідальність за життя інших живих істот і мають не лише користуватися природними ресурсами, а й захищати їх.

Міжнародний день пам’яті тварин, загиблих від рук людини, відзначають 6 листопада. Його започаткували з ініціативи організацій, які займаються захистом тварин. Це неофіційна пам’ятна дата, а не свято, проголошене Організацією Об’єднаних Націй. Її головна мета — привернути увагу до тварин, які загинули через людські дії, та нагадати про необхідність гуманного ставлення до всього живого.

Точна історія появи цієї дати та ім’я її конкретного засновника не мають достатнього підтвердження в авторитетних джерелах. Водночас її ідея зрозуміла: люди мають пам’ятати не лише про тварин, які жили поруч із ними та стали домашніми улюбленцями, а й про диких представників природи, чиї життя забрали людська жорстокість або безвідповідальність.

Цей день присвячений різним тваринам — домашнім, безпритульним і диким. Згадують тих, хто загинув через жорстоке поводження, був покинутий господарями або постраждав від людської недбалості. Окрема увага — тваринам, які стали жертвами браконьєрства, незаконної торгівлі, руйнування природних територій і забруднення довкілля. Важливо, що ця дата не лише про скорботу. Вона також закликає змінювати ставлення до тварин, підтримувати притулки, природоохоронні організації та ініціативи, які допомагають запобігати жорстокості. Адже пам’ять про загиблих має сенс тоді, коли вона спонукає людей діяти й не допускати нових трагедій.

Через що гинуть тварини

Однією з найпоширеніших причин загибелі тварин залишається жорстоке поводження. Домашніх улюбленців можуть бити, залишати без їжі та води, тримати в неналежних умовах або просто викидати на вулицю. Безпритульні тварини часто змушені самостійно шукати їжу та прихисток. Вони хворіють, отримують травми, потрапляють під автомобілі й нерідко гинуть без допомоги.

Окрема проблема — безвідповідальне ставлення власників до домашніх улюбленців. Люди заводять тварин, не усвідомлюючи, що це відповідальність на багато років. Коли тварина хворіє, старіє або потребує більше уваги, деякі господарі відмовляються від неї. У результаті притулки переповнюються, а частина покинутих собак і котів опиняється на вулиці. Не всі вони можуть знайти нову родину, тому для багатьох історія закінчується трагічно.

Ще одна причина — браконьєрство та незаконна торгівля дикими тваринами. Заради хутра, шкіри, рогів, бивнів або продажу рідкісних видів люди полюють на тварин і руйнують їхні популяції. Деяких представників дикої природи виловлюють для утримання в неволі або використання в розважальному бізнесі. Такі дії можуть призвести не лише до загибелі окремих особин, а й до зникнення цілих видів.

Тварини також гинуть через руйнування їхнього природного середовища. Вирубування лісів, забудова територій, осушення водойм і забруднення річок позбавляють їх місць, де вони живуть, харчуються та розмножуються. Коли природні території зникають або стають непридатними для життя, тварини змушені шукати нові місця. Часто це призводить до конфліктів із людьми, нестачі їжі та загибелі.

Небезпеку становить і забруднення довкілля. Пластик, хімічні речовини, нафтопродукти та інші відходи потрапляють у воду й ґрунт. Морські тварини можуть заплутуватися в пластикових сітках або ковтати сміття, приймаючи його за їжу. Птахи нерідко гинуть через залишені людьми волосіні, гачки та інші предмети. Навіть звичайне сміття в природі може стати смертельною пасткою для невеликих тварин.

Тварини — жертви воєн і людських конфліктів

Окремо в цей день варто згадати тварин, які гинуть під час воєн. Вибухи, пожежі, обстріли та руйнування будинків забирають життя не лише людей. Під час бойових дій гинуть домашні улюбленці, худоба, птахи та дикі тварини. Частина з них залишається без господарів, води й корму, а інші не можуть втекти з місць, де тривають обстріли.

Війна руйнує і природні території. Пожежі в лісах, заміновані поля, забруднені водойми та пошкоджені екосистеми позбавляють тварин звичних місць проживання. Дикі тварини можуть отримувати поранення від уламків або вибухонебезпечних предметів. Через мінну небезпеку рятувальники та волонтери не завжди можуть дістатися до постраждалих територій і допомогти їм.

В Україні ця проблема особливо помітна після початку повномасштабного російського вторгнення. Тварин евакуюють із прифронтових громад, рятують із пошкоджених будинків і залишених господарств. Волонтери та працівники притулків перевозять собак і котів у безпечніші місця, шукають для них тимчасові домівки та нових господарів. Водночас багато тварин залишаються в зоні небезпеки або зникають під час евакуації.

Наслідки війни для тварин не закінчуються разом із бойовими діями. Навіть після звільнення територій небезпеку становлять міни, нерозірвані боєприпаси та забруднення води й ґрунту. Тварини можуть випадково натрапити на вибухонебезпечні предмети або постраждати від речовин, які потрапили в довкілля. Тому допомога їм має бути частиною загальної роботи з відновлення постраждалих територій.

Чому важливо пам’ятати про загиблих тварин

Тварини залежать від людей значно більше, ніж може здаватися. Домашні улюбленці довіряють своїм господарям і не можуть самостійно забезпечити собі безпеку в місті чи селищі. Дикі тварини залежать від стану природного середовища, яке люди можуть зберегти або зруйнувати. Тому відповідальність за їхнє життя не обмежується лише доглядом за власним котом чи собакою.

Захист тварин важливий і для збереження природної рівноваги. Кожен вид виконує свою роль в екосистемі: одні тварини запилюють рослини, інші поширюють насіння, контролюють чисельність комах або підтримують природний баланс. Зникнення навіть одного виду може вплинути на інші ланки цього ланцюга. Якщо такі втрати стають масовими, наслідки відчуває вся екосистема.

Важливу роль відіграють і закони. У багатьох країнах жорстоке поводження з тваринами заборонене, а порушників можуть притягнути до відповідальності. В Україні також діє закон «Про захист тварин від жорстокого поводження». Він визначає правила утримання тварин, забороняє жорстокі методи поводження та передбачає відповідальність за порушення. Проте самих законів недостатньо, якщо люди не повідомляють про випадки насильства й не дотримуються правил гуманного ставлення.

Як відзначають цей день

Міжнародний день пам’яті тварин, загиблих від рук людини, не має обов’язкових обрядів чи усталених традицій. У різних країнах до нього можуть долучатися зоозахисні організації, волонтери, притулки та небайдужі громадяни. Вони проводять інформаційні кампанії, розповідають історії тварин, які постраждали через людські дії, та закликають не залишатися байдужими до жорстокості.

Один зі способів відзначити цю дату — підтримати притулок для безпритульних тварин. Це може бути допомога кормом, ліками, засобами догляду або фінансова підтримка. Деякі організації проводять дні відкритих дверей, знайомлять людей із тваринами, які шукають родину, та розповідають про відповідальне ставлення до домашніх улюбленців.

Також цього дня поширюють інформацію про проблему браконьєрства, незаконної торгівлі тваринами та знищення природних середовищ. У школах і громадських просторах можуть проводити тематичні уроки, лекції та зустрічі. Їхня мета — пояснити дітям і дорослим, чому не можна знущатися з тварин, залишати їх напризволяще або руйнувати місця їхнього проживання.

Долучитися до дня можна й без великих заходів. Наприклад, допомогти безпритульній тварині знайти господаря, підтримати перевірену волонтерську організацію або повідомити відповідні служби про випадок жорстокого поводження. Водночас важливо не наражати себе на небезпеку: не варто самостійно заходити на заміновані території чи намагатися рятувати диких тварин без допомоги фахівців.

Міжнародний день пам’яті тварин, загиблих від рук людини, нагадує про просту річ: тварини не можуть попросити про допомогу словами, але це не робить їхнє життя менш цінним. Людська жорстокість і байдужість часто стають причиною їхньої загибелі. Тому найкращий спосіб вшанувати пам’ять тих, кого вже немає, — відповідальніше ставитися до тих, хто живе поруч із нами сьогодні.

Читай нас у