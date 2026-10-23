61,7% поляків очікують втрати влади урядом прем’єр-міністра Туска у 2027 році — Interia

У Польщі 61,7% опитаних вважають, що уряд прем’єр-міністра Дональда Туска втратить владу після парламентських виборів 2027 року. Про це свідчать результати опитування United Surveys by IBRiS, проведеного на замовлення Wirtualna Polska, повідомляє Interia.

Розподіл відповідей

Варіант відповіді «точно втратять» обрали 24,7% респондентів, ще 37% заявили, що уряд «радше втратить» владу. Водночас 29,6% учасників дослідження прогнозують збереження влади нинішньою коаліцією. З них 25,5% відповіли, що вона «радше збереже» владу, а 4,1% — що «точно збереже».

Не визначилися з відповіддю 8,7% опитаних. Запитання стосувалося того, чи збережуть Дональд Туск і його політичний табір владу після парламентських виборів 2027 року.

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Настрої прихильників коаліції та опозиції

Серед виборців чинної урядової коаліції 71% вірять у збереження влади, зокрема 12% упевнені в цьому. Ще 22% прихильників коаліції припускають, що уряд її втратить.

Серед симпатиків опозиції 90% очікують зміни влади після виборів, тоді як 7% вважають, що уряд збереже свої позиції. Найчастіше втрату влади урядом прогнозували прихильники обох Конфедерацій: так відповіли 95% цієї групи, а 49% із них заявили, що впевнені в такому сценарії.

Опитування проводили 16–18 жовтня 2026 року методами CAWI та CATI на репрезентативній вибірці з 1000 жителів Польщі.

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