65% незалежних виборців США вважають економіку гіршою — The Guardian

У США 65% незалежних виборців вважають економіку гіршою, свідчить опитування Harris Poll, проведене напередодні проміжних виборів. Як повідомляє The Guardian, песимістичні оцінки економіки також поширені серед сільських виборців і частини республіканців.

Побоювання щодо рецесії

Три чверті опитаних американців заявили, що занепокоєні можливою рецесією. Водночас 61% вважає, що країна вже перебуває в рецесії, хоча за звичним визначенням економіка США зараз не має такого статусу.

Частка незалежних виборців, які назвали економіку гіршою, зросла з 48% у вересні 2024 року до 65%. Серед республіканців частка тих, хто вважає, що економіка поліпшується, знизилася до 28%. У лютому 2025 року так відповіли 39% республіканців, а в лютому 2026 року — 49%.

Ціни стали головним питанням

Дві третини учасників дослідження назвали ціни на бензин і продукти найважливішими питаннями перед голосуванням. Далі в переліку були вартість життя, витрати на медицину та міжнародні справи.

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Річний темп зростання цін у вересні становив 3,7% — це найвищий показник перед проміжними виборами, якщо не враховувати період пандемії, з 1990 року. За даними AAA, середня ціна бензину в США була більшою більш ніж на 1,20 долара за галон, ніж роком раніше, а водії в Каліфорнії платили в середньому 6,20 долара за галон.

Про кризу доступності товарів і послуг заявили переважна більшість респондентів, зокрема 96% республіканців. Водночас виборці не мають спільної думки щодо того, яка партія здатна її розв’язати: половина незалежних виборців відповіла, що рішення немає ані в демократів, ані в республіканців.

Онлайн-опитування Harris Poll тривало з 24 вересня до 3 жовтня 2026 року. У ньому взяли участь 3998 дорослих жителів США, а вибірка була репрезентативною на національному рівні.

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