66,5% поляків вважають політику президента Трампа шкідливою для Польщі — Interia

У Польщі 66,5% учасників опитування IBRiS для газети Rzeczpospolita заявили, що політика президента США Дональда Трампа не служить інтересам країни. Про це повідомляє Interia. Із тих, хто негативно оцінив вплив дій американського президента, 36,9% відповіли «однозначно ні», а 29,6% обрали варіант «скоріше ні».

Позитивно політику Трампа для Польщі оцінюють 19,4% опитаних. Серед них 4,4% переконані, що вона служить країні, ще 15% схиляються до такої думки. Не визначилися з відповіддю 14,1% респондентів.

Оцінки виборців партій

Як зазначає Rzeczpospolita, серед електоратів партій, за які голосували на виборах 2023 року, немає жодного, де більшість підтримувала б дії Трампа. Серед виборців нинішньої урядової коаліції — Громадянської коаліції, Лівиці, Польської селянської партії та Polska 2050 — негативну оцінку дали 87,2%, а позитивну — 4,5%.

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Серед прихильників опозиційних партій — «Право і справедливість», Razem, Konfederacja та Konfederacja Korony Polskiej — думки виявилися більш розділеними. Водночас негативні оцінки переважили: їх висловили 49% респондентів, тоді як позитивно політику президента США оцінили 36,3%.

Прихильники Навроцького та Брауна

У розподілі за голосуванням на останніх президентських виборах позитивні оцінки переважали лише серед прихильників Кароля Навроцького та Гжегожа Брауна. Найвищу підтримку політики Трампа зафіксували серед виборців Брауна — 53%. В електораті Навроцького частка негативних оцінок була найнижчою та становила 37%.

Водночас 85% прихильників Славоміра Менцена негативно оцінили дії Трампа. Серед виборців Адріана Зандберга та Магдалени Беят підтримка політики президента США була близькою до нуля, а серед прихильників Рафала Тшасковського та Шимона Головні також переважали негативні оцінки. Опитування провели 16–17 жовтня 2026 року на вибірці 1068 осіб.

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