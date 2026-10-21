66,5% поляків вважають політику Трампа невигідною для Польщі

0:00 / 0:00

Більшість громадян Польщі негативно оцінюють політику президента США Дональда Трампа з погляду національних інтересів країни. Такої думки дотримуються 66,5% опитаних.

Зокрема, 36,9% респондентів відповіли, що політика Трампа однозначно не відповідає інтересам Польщі, ще 29,6% обрали варіант «скоріше ні». Позитивно її оцінили 19,4% опитаних, з яких 15% відповіли «скоріше так», а 4,4% — «однозначно так». Ще 14,1% не визначилися з відповіддю.

Негативну оцінку політиці американського президента дали 87,2% виборців керівної коаліції Польщі, 49% прихильників опозиції та 71,3% респондентів, які не голосували або не мають чітких політичних уподобань.

Джерело: Rzeczpospolita, опитування IBRiS.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував нещодавнє рішення Львівської обласної ради проголосити 2027 рік роком Української повстанської армії (УПА) та Романа Шухевича, заявивши, що такі дії шкодять самій Україні та ускладнюють польсько-українську співпрацю.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підписав подання про внесення депутата Львівської обласної ради Святослава Шеремети до списку осіб, яким можуть заборонити в’їзд до країни. Причиною стала ініціатива облради проголосити 2027-й роком Української повстанської армії, Романа Шухевича та Олега Ольжича.

Читай нас у