7 млн жителів Лос-Анджелеса зазнали впливу свинцю через пожежу Eaton — ScienceAlert

Близько 7 мільйонів жителів Лос-Анджелеса у США 9 січня 2025 року зазнали впливу концентрацій свинцю понад 50 нанограмів на кубічний метр повітря через дим від пожежі Eaton. Це приблизно у 80 разів перевищує звичайний атмосферний рівень свинцю в районі спостережень, повідомляє ScienceAlert з посиланням на дослідження в журналі Science Advances.

Вимірювання забруднення

7 січня 2025 року вітер Санта-Ана поширив полум’я з каньйону Ітон до Альтадени. У районі згоріли понад 9 тисяч споруд, а також автомобілі та електроніка. Станція моніторингу складу повітря Каліфорнійського технологічного інституту в Піко-Ривері, розташована на південь від осередку пожежі, фіксувала забруднення в реальному часі.

Найгіршою якість повітря була протягом перших двох діб пожежі. Найвищих середньодобових концентрацій свинцю зазнали мешканці східної частини Лос-Анджелеса та долини Сан-Габріель. За звичайних умов середньодобова концентрація свинцю в Піко-Ривері становить 0,6 нанограма на кубічний метр.

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Відмінність від природних пожеж

Окрім свинцю, у димі виявили високі концентрації хлору, брому, цинку, міді та миш’яку. Автори роботи зазначають, що пожежі в міській забудові мають інший хімічний склад викидів, ніж ті, що переважно охоплюють ліси або трав’яні масиви: горіли житлові будинки, транспорт та інфраструктура.

Дослідники порівняли ці дані з пожежею 2024 року в Ріверсайді, що відбувалася майже винятково на території з рослинністю. У димі від Eaton концентрація свинцю була у 50 разів вищою, хлору й брому — у сім разів, цинку — у чотири рази, а міді та миш’яку — у три рази.

Науковці припускають, що особливо токсичний склад викидів міг бути пов’язаний із тим, що чимало будинків в Альтадені були зведені в першій половині XX століття, коли широко застосовували фарби зі свинцем і бромовані антипірени. Наслідки такого короткочасного, але інтенсивного впливу для здоров’я наразі невідомі. Дослідники також закликали провести епідеміологічні дослідження, зокрема щодо дітей та інших уразливих груп.

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