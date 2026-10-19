72,5% у Польщі підтримали можливу службу чи навчання для жінок — Interia

У Польщі 72,5% учасників опитування підтримали можливе поширення обов’язкової військової служби або військового навчання на жінок. Проти такого рішення висловилися 24,8% респондентів, ще 2,7% не визначилися з відповіддю, повідомляє Interia.

Формат можливої служби

Прихильники залучення жінок до війська не мають спільної позиції щодо формату можливої служби або навчання. За даними опитування United Surveys by IBRiS, проведеного на замовлення Wirtualna Polska, 50,7% опитаних підтримали б обов’язкову службу для жінок у форматі, відмінному від чоловічого, зокрема в медичній або логістичній сфері.

Ще 21,8% респондентів вважають, що за можливого призову не варто розрізняти чоловіків і жінок — усі мають проходити службу на однакових умовах.

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Підтримка повернення призову

Дослідження United Surveys by IBRiS проводили 2–4 жовтня 2026 року на загальнонаціональній вибірці з 1000 осіб. Інтерв’ю відбувалися методом mix-mode із використанням CAWI та CATI.

Водночас окреме опитування Opinia24 для RMF FM засвідчило меншу підтримку самої ідеї повернення обов’язкової військової служби. Її схвалили 46% респондентів, 38% виступили проти, а 16% не змогли дати однозначної відповіді. У разі відновлення такого обов’язку 22% опитаних вважають, що він має поширюватися на обидві статі, тоді як 24% підтримали б призов лише чоловіків.

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