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З'явилися нові дані про втрати Росії у війні проти України — і це не чергові зведення Генштабу ЗСУ, до яких всі давно звикли і які часто сприймаються радше як складовий елемент інформаційної війни. Цього разу йдеться про витік із внутрішніх баз Росстату, який здійснили білоруські хакери з угруповань «Кіберпартизани Білорусі» та Silent Crow. Дані передали журналістам незалежних російських видань — «Медузі» та «Медіазоні» — які разом із BBC, «Важными историями», The Insider та Der Spiegel провели верифікацію і дійшли висновку: ймовірність того, що це справжні бази Росстату, надзвичайно висока.

Цифри приголомшують. Станом на кінець вересня 2026 року в базах Росстату зареєстровано щонайменше 490 тисяч вбитих російських військових, із яких понад 425 тисяч мають прямо вказану військову причину смерті. Але журналісти врахували те, що реєстрація смертей відбувається з місяцями, а то й роками затримки, а також не забули про понад 160 тисяч оголошень родичів про зниклих безвісти, де живими знаходять менш ніж 10%. З урахуванням усього цього найбільш консервативна, базова оцінка вбитих росіян на цій війні — 720 тисяч осіб. І це без урахування мобілізованих з окупованих територій Донбасу та без мирних мешканців, які теж гинуть у великій кількості.

Тут варто окремо зазначити: всі чудово розуміють, що українські втрати теж величезні. Ми не знаємо точних цифр — і, на жаль, не дізнаємося ще дуже довго — але немає жодних сумнівів, що вони також дуже значні. І якщо скласти сумарні втрати обох сторін, то цілком ймовірно, що загальна кількість загиблих у цій війні вже перевалила за мільйон людей. Це масштаби найбільших конфліктів ХХ сторіччя поза світовими війнами.

Звідки ж взявся цей витік, наскільки йому можна вірити, наскільки масштабними є ці цифри у порівнянні і як взагалі так сталося, що суспільства перестали бути чутливими до настільки величезних втрат? Політичний оглядач UA.News Микита Трачук розбирався в питанні.

Звідки взялися цифри і чи можна їм довіряти

Історія з витоком стартувала на початку листопада, коли хакери з «Кіберпартизанів Білорусі» та Silent Crow зламали сервери Росстату і отримали доступ до даних про втрати російської армії аж до осені 2026 року. Спочатку вони оприлюднили власну оцінку — понад 390 тисяч загиблих — але потім передали повну базу опозиційним журналістам, які й провели незалежний аналіз, що показав: втрати насправді значно більші.

«Медуза» та «Медіазона» — видання, які роками відстежують російські втрати. Перш за все цим займається «Медіазона» у проєкті «Россия 200»: вона веде підрахунок по некрологах, спадкових справах і судових рішеннях. Цього ж разу перевірка проводилася за кількома незалежними лініями: зіставлення з поіменними списками загиблих, Реєстром спадкових справ, витоками РАГСів, текстами судових рішень, раніше опублікованими даними самого Росстату, тощо. Крім того, журналісти застосували математичні і статистичні методи, аби оцінити кількість смертей, які вже відбулися, але ще не потрапили до офіційних реєстрів.

Ключова деталь: у злитій базі Росстату є не лише зареєстровані смерті, а й дані про причини смерті та адреси місць загибелі — те, чого не було в жодному іншому джерелі. І хоча причинам смерті не можна довіряти повністю (медики нерідко вказують неточні причини), журналісти проаналізували й інші поля бази, а також порахували надлишкову чоловічу смертність — і всі ці дані зрештою зійшлися між собою.

Ця інформація стала настільки суспільно значущою, що Кремлю довелося відреагувати. Втім, реакція ця була доволі передбачуваною. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що офіційно оголошувати дані про втрати може лише Міністерство оборони РФ, і закликав «не брати до уваги жодних інших даних». От тільки проблема в тому, що російське МО востаннє оновлювало статистику втрат… у вересні 2022 року. Відтоді не оприлюднили жодного нового числа. Тобто Кремль всерйоз пропонує вірити відомству, яке, як-то кажуть, не може навіть побажати доброго ранку так, щоб при цьому не збрехати, і одночасно закликає ігнорувати багатовимірні незалежні дослідження, які пройшли верифікацію за кількома лініями.



720 тисяч загиблих проти Наполеона, Афганістану і Чечні



Людські психіка та розум влаштовані так, що вони слабко сприймають великі числа. Ми розуміємо, що відстань у тисячу кілометрів від, наприклад, Харкова до Львова — це багато як для пішої ходьби, так і навіть для поїздки автомобілем. Але що таке, припустимо, 217 мільйонів кілометрів відстані від Землі до Меркурія? Наш мозок не здатний адекватно собі це уявити. Ми кажемо просто «дуже далеко» і на цьому все.

Тому на допомогу приходять порівняння та аналогії. Аби осягнути масштаби цих втрат, варто порівняти їх з іншими війнами, які Росія вела в минулому. І тут цифри виглядають просто відверто нищівними.

Війна з Наполеоном 1812 року, яку в Росії досі оспівують як «Вітчизняну», за найбільш широкими оцінками, забрала від 300 до 500 тисяч життів — залежно від того, чи включати втрати серед цивільного населення та померлих від ран і хвороб. Навіть за найвищою оцінкою — півмільйона — це значно менше, ніж ті 720 тисяч, які Путін «поклав» за майже п'ять років війни в Україні. Іншими словами, путінська «СВО» вже забрала більше російських життів, ніж нашестя Наполеона, яке стало для Росії національною, культурною і демографічною травмою на цілі століття.



Війні з наполеонівською Францією передувала російсько-турецька війна. Вона забрала до 100 тисяч життів. Афганська війна, яка тривала десять років і стала одним із найбільших стресів для пізнього радянського суспільства, коштувала СРСР близько 15 тисяч загиблих. Обидві чеченські війни, за різними оцінками, забрали життя близько 30 тисяч російських бійців. Російсько-японська війна 1904-1905 років — до 90 тисяч загиблих. Тобто 720 тисяч — це в багато разів більше, ніж Афган, Чечня, Туреччина і Японія разом узяті.



Перша світова війна, за різними оцінками, коштувала Росії від 1,3 до 2,5 мільйонів загиблих. Це масштаб, до якого путінська «спецоперація» ще не дійшла, але вже наближається — і цілком може «догнати й перегнати», якщо кровопролиття триватиме ще кілька років. Ірано-іракська війна 1980-1988 років — одна з найкривавіших у ХХ столітті після обох світових! — забрала близько мільйона життів з обох боків. Якщо додати до 720 тисяч вбитих росіян втрати серед цивільних з усіх боків, втрати серед насильно мобілізованих мешканців окупованого Донбасу, додати українські втрати (які, ми розуміємо, теж є дуже і дуже значними), то загальне число вже могло й перевершити мільйон.

Ми всі чудово знали, що ця війна дуже кривава і дуже масштабна. Але тепер відомо, наскільки сильно недооцінювався цей масштаб.



Банальність зла і емоційне омертвіння суспільств

Мабуть, більше за все вражає навіть не стільки масштаб: все ж в історії бували й куди більш криваві війни. Вражає абсолютна абсурдність, цілковита безглуздість і непотрібність всіх цих смертей з обох боків. А ще — якась цілковита нечутливість, ніби повна байдужість суспільств до втрат. Війна продовжується, життя сяк-так іде далі, і про це навіть особливо не говорять. І це стосується як росіян, так і, на жаль, України.

Можна зафіксувати таке собі «емоційне омертвіння» народу (перш за все, авжеж, російського), який начебто дегуманізував сам себе. Коли населенню стає абсолютно неважливо, що буквально по сусідству вже майже п'ять років відбувається масове вбивство людей абсолютно ні за що, без всяких причин. На це глобально не звертають уваги, не роблять нічого, щоб це припинилося.

І тут важливо чітко зазначити: нікому не шкода окупантів, і особливо тих з них, хто прийшов сюди добровільно, щоб вбивати людей за гроші чи задля того, аби швидше вийти з тюрми. Якщо до професійних військових ще може знайтися якийсь крихітний залишок людського ставлення — згідно з усіма конвенціями, як до комбатантів, що виконували наказ — якщо мобілізовані насильно з окупованих територій Донбасу взагалі є жертвами обставин в цій ситуації — то до добровольців, які підписують контракти за гроші, аби вирішити свої фінансові проблеми, жодного співчуття немає. А це абсолютна більшість російських солдатів станом на сьогодні. Вони прийшли сюди вбивати, і прийшли в основному навіть не за якусь ідею, а банально за гроші. Це антигуманна, не гідна звання людини поведінка, яка заслуговує відповідного ставлення.

Ситуацію варто розглядати не в плані співчуття до конкретних вбивць за конкретні гроші — його немає і бути не може — а в контексті жахливості самого процесу як такого, в контексті війни як величезної трагедії гуманізму a priori. Ось тут і проявляється та сама «банальність зла», у найпростішому, майже буденному сенсі.

Достатньо ще раз тверезо подивитися на Путіна. Це не маніяк із фільмів жахів, не «Доктор Зло», не кривавий тиран із підручника давньої історії, не африканський диктатор-людожер, який особисто страчує в'язнів, після чого поїдає їхню печінку, тощо. Ні, це просто маленький, сірий, старий чекіст, звичайний радянський чиновник, який все життя засвідчував папери і підписував накази. Ось ця маленька, нічим не примітна і не визначна людина вже відправила на той світ не менше мільйона життів — і невідомо, скільки ще відправить. В голові не вкладається не стільки масштаб, скільки невідповідність між тим, хто вбиває, і тим, скільки він убив — звичайно, не особисто, але прямим своїм наказом почати війну і повним небажанням її припиняти.



Підсумовуючи, цифра в 720 тисяч убитих росіян — це не просто статистика. Це вирок цілій епосі, цілій системі, яка виявилася здатною відправляти людей на смерть у таких масштабах, і цілому народу, який у масі своїй просто не звертає на це уваги. І винна в цьому не «система» в абстрактному сенсі, не «історичні процеси» і не якась міфічна «геополітика». Винна конкретна людина, яка сидить у Кремлі.

Лідер культової радянської та російської групи ДДТ Юрій Шевчук якось сказав на одному з концертів: кожна людина — це світ, це Всесвіт, навіть якщо в ньому не так багато зірок. Після чого риторично запитав: то як же можна вбивати цілі світи? Ким потрібно бути, щоб вбивати світи, наче Зірка Смерті у «Зоряних війнах» чи Танос із коміксів Marvel? Цей наївний гуманізм старого рокера, який досі зберігає загальнолюдські ідеали і цінності, видається, на жаль, геть непотрібним і чужим у сучасному світі. І, що ще більш прикро, Путін таких питань собі не задає в принципі.

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