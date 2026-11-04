73% молодих виборців підтримали демократів на виборах до Палати — The Hill

73% виборців віком від 18 до 29 років підтримали кандидатів від Демократичної партії на виборах до Палати представників у 2026 році, тоді як 25% обрали республіканців. Про це свідчать результати опитування The Voter Poll, проведеного компанією SSRS серед учасників проміжних виборів, повідомляє The Hill.

Результати серед молоді

Згідно з даними дослідження, виборці віком 18–29 років становили 14% серед тих, хто голосував за демократів на виборах до нижньої палати Конгресу. Серед тих, хто підтримав республіканців, частка цієї вікової групи становила 6%.

Associated Press, яка співпрацювала з SSRS у проведенні опитування, зазначила, що на президентських виборах 2024 року молоді виборці були приблизно порівну розділені між Дональдом Трампом і тодішньою віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

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Методологія опитування

Опитування SSRS тривало з 19 жовтня до 3 листопада та охопило 81 290 виборців, які брали участь у проміжних виборах 2026 року. Заявлена похибка дослідження становить плюс-мінус 0,5 відсоткового пункту.

The Hill пише, що демократи здобули перемоги в умовах складної політичної ситуації для Республіканської партії. Серед чинників тиску на республіканців видання називає непопулярну війну в Ірані, зниження рейтингу схвалення президента Трампа та занепокоєння виборців вартістю життя.

За прогнозом Decision Desk HQ, демократи можуть отримати 261 місце в Палаті представників і 55 місць у Сенаті. До виборів партія мала 214 місць у нижній палаті та 45 — у верхній.

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