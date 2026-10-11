78% американців пов’язали політику президента Трампа зі зростанням цін — RMF24

У США 78% опитаних вважають, що політика президента Дональда Трампа сприяла зростанню цін у країні. Про це свідчить опитування Reuters/Ipsos, про яке повідомляє RMF24. Водночас 64% прихильників Республіканської партії покладають відповідальність за це на Білий дім.

Більшість учасників дослідження назвала одним із головних чинників подорожчання життя мита, запроваджені адміністрацією Трампа. Понад половина виборців-республіканців заявила, що ціни зростають швидше за їхні доходи. Дії адміністрації у боротьбі з інфляцією негативно оцінили 68% усіх опитаних.

Кандидати обережніше пов’язують кампанії з Трампом

За даними Reuters, перед виборами до Конгресу частина кандидатів від Республіканської партії в конкурентних округах менше наголошує на зв’язках із президентом. Агентство проаналізувало 62 найбільш конкурентні перегони до Палати представників і Сенату: у 41 із них кандидати-республіканці або демонструють розбіжності з Трампом у конкретних питаннях, або обмежують згадки про нього в кампанії.

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Деякі політики прибирають зі своїх сайтів прізвище чи фотографії президента, а також інформацію про його підтримку. Інші уникають спільних виступів або підкреслюють власну позицію з окремих питань. Водночас відкрито критикувати Трампа кандидати переважно не поспішають, оскільки він зберігає значний вплив серед республіканського електорату.

Розбіжності щодо війни з Іраном

Одним із питань, де частина республіканців відрізняється від позиції Білого дому, є війна з Іраном. Reuters зафіксував такі розбіжності у 12 проаналізованих виборчих перегонах. Деякі республіканці підтримували обмеження президентських повноважень щодо ведення воєнних дій, а інші закликали завершити конфлікт, посилаючись, зокрема, на його економічні наслідки.

За даними опитування Reuters/Ipsos, рівень схвалення діяльності Трампа становить 32% серед опитаних виборців. До виборів до Конгресу, що мають відбутися 3 листопада, залишилося менш як чотири тижні, а в окремих штатах уже триває дострокове голосування.

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