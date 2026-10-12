В Австралії до 78 тисяч людей віком від 65 років можуть відмовитися від приватного медичного страхування у 2029–2030 роках через запропоноване федеральним урядом скорочення пільги на такі поліси. Про це з посиланням на оприлюднений за запитом за законом про свободу інформації аналіз Міністерства охорони здоров’я повідомляє ABC News.

Прогноз Міністерства охорони здоров’я

Урядова пропозиція передбачає скорочення пільги на приватне медичне страхування для австралійців віком від 65 років. Очікується, що це дозволить заощадити близько 3 млрд доларів для фінансування інших потреб системи догляду за літніми людьми.

За оцінкою відомства, у 2028–2029 роках від страхового покриття відмовляться 44 тисячі людей. Уже наступного року цей показник може зрости до 78 тисяч. У міністерстві наголосили, що цифра у 44 тисячі відображає початковий ефект політики в певний момент часу, а всі розрахунки мають невизначеність, оскільки спираються на історичні дані та моделі поведінки, які можуть змінитися за нових умов.

Суперечки щодо законопроєкту

Коаліція, яка пообіцяла заблокувати законопроєкт у Сенаті, звинуватила міністра охорони здоров’я Марка Батлера в тому, що він посилався лише на менший прогноз. Тіньова міністерка охорони здоров’я Енн Растон заявила, що міністр або не ознайомився з власними документами, або вводив літніх австралійців в оману.

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Зміни також критикували штати й території, захисники інтересів літніх людей та індустрія приватного медичного страхування. Вони висловлювали занепокоєння можливим додатковим навантаженням на державну систему охорони здоров’я та впливом на вразливих літніх людей.

За даними Міністерства охорони здоров’я, зміни торкнуться понад 3,2 млн літніх австралійців, з яких близько 2 млн мають річний дохід менш як 37 тисяч доларів. Парламентське бюджетне управління раніше оцінювало, що приблизно 1,6 млрд доларів прогнозованої економії буде отримано за рахунок пенсіонерів. Партія Зелених заявила, що не підтримуватиме законопроєкт у нинішній редакції та розглядає можливість звільнити пенсіонерів від змін.

Уряд Австралії заявив, що прагне зробити пільги на приватне страхування справедливішими, а всі зекономлені кошти спрямує на додаткові місця у закладах догляду, пакети послуг і поліпшення допомоги літнім людям.

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