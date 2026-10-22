80% учасників склали перший тест на громадянство Швеції — The Local Sweden

У Швеції приблизно 80% із 875 учасників склали перший тест на знання шведського суспільства, пов’язаний із новими вимогами до набуття громадянства. Іспит відбувся 15 серпня 2026 року в Ельвше на півдні Стокгольма, а результати учасникам мали повідомити до ранку 22 жовтня, повідомляє The Local Sweden.

Прохідний бал і повторне складання

Шведська рада з вищої освіти UHR заявила, що пробний тест відповідав стандартам якості, необхідним для його використання як першого іспиту на знання шведського суспільства. Прохідний поріг встановили на рівні 28 балів із 40. Його запропонував Гетеборзький університет, який відповідав за частину тесту про суспільство.

Керівник програми тестування на громадянство UHR Андреас Сандберг зазначив, що установі було важливо забезпечити справедливість тесту, його відповідність правовим вимогам та однакові умови для всіх учасників. За його словами, тим, хто не склав перший пробний іспит, нададуть ще одну можливість.

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Нові вимоги до громадянства

Із 6 червня 2026 року вимоги для набуття шведського громадянства посилили: заявники мають підтвердити певний рівень володіння шведською мовою та знання суспільства. Водночас рішення про те, хто саме повинен складати тест, ухвалює Шведське міграційне агентство, а не UHR.

Наступний тест на знання шведського суспільства планують провести навесні 2027 року. Іспит зі шведської мови також передбачали на 2027 рік, однак UHR звернулася до уряду з проханням перенести його до 2029 року, оскільки не може запустити його у запланований термін.

Тест на знання суспільства містить 60 запитань із чотирма варіантами відповіді, з яких правильним є один. Його проводять шведською мовою на папері, а на виконання відводять 90 хвилин. Необхідний рівень знань відповідає рівню дев’ятого класу обов’язкової школи. Люди без формальних оцінок, зокрема з курсів шведської мови для іммігрантів, можуть підтвердити знання мови, склавши тест Tisus або подібний мовний іспит.

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