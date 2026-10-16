800 качок щоранку виходять на роботу на винограднику в Африці

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Подивитися на незвичну колону пернатих приїжджають туристи з різних куточків світу. Поблизу Кейптауна, у Південно-Африканській Республіці, розташований органічний виноградник Vergenoegd Löw, де щодня о 8-й ранку на «роботу» вирушають близько 800 качок. Птахи стали для господарства не просто окрасою, а повноцінною частиною команди.

Власники виноградника тримають індійських бігунів понад три десятиліття. Спершу птахів було лише кілька, але згодом стадо розрослося приблизно до 800 качок. За словами керівника господарства Пітера Стюарта, без них уже важко уявити щоденне життя виноградника.

Щоранку качки залишають місце відпочинку і щільною колоною проходять повз будівлі господарства. Далі вони прямують на плантацію, де шукають передусім равликів, що ховаються серед листя лози, йдеться у публікації. Струнка статура й рівна, майже вертикальна постава допомагають птахам легко пересуватися між рядами винограду.

Таким чином індійські бігуни позбавляють виноградник шкідників без жодних пестицидів. До того ж, як зазначає видання, їхній послід слугує природним добривом, тож ґрунт отримує поживні речовини без хімічних підживлень.

У господарстві живуть і гуси. Вони мають власне завдання і стережуть гнізда та яйця від ворон та інших хижаків. Після трудового дня птахи відпочивають і купаються в сусідньому ставку.

Ранковий марш качок давно став розвагою для місцевих жителів і гостей регіону. Як пише видання, подивитися на строкату пернату колону приїжджають туристи з різних куточків, тож сільськогосподарська робота водночас перетворилася на місцеву пам'ятку.

Утримувати таке велике стадо дорожче, ніж обробляти лозу хімікатами. Проте власники, за їхнім переконанням, отримують від птахів значно більше користі. Качки підтримують біорізноманіття, допомагають зберегти місцеву екосистему та якість ґрунту.

Інформацію передає Wp.pl.

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