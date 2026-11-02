86% убивств журналістів у світі залишаються безкарними — UN News

За даними UN News, ЮНЕСКО повідомила, що у 2024–2025 роках 86% убивств журналістів у світі залишилися безкарними. Це на один відсотковий пункт більше, ніж у попередньому дворічному періоді. За цей час підтверджено загибель 189 журналістів та інших працівників медіа — на 20% більше, ніж у попередні два роки, і це найвищий показник із 2014–2015 років.

Загибель у зонах конфлікту

У зонах конфлікту загинули 127 журналістів і працівників медіа, або 67% від загальної кількості жертв. Генеральний директор ЮНЕСКО Халед Ель-Енані заявив, що журналісти дедалі частіше платять життям за роботу на передовій війни, а відповідальні за їхні вбивства надто часто не несуть відповідальності.

Убивства журналістів фіксували в усіх регіонах світу. Найбільше підтверджених випадків зареєстрували в арабських державах — 97, далі йдуть Латинська Америка та Карибський басейн — 37, Азійсько-Тихоокеанський регіон — 34, Центральна і Східна Європа — 14, Африка — 6, Західна Європа та Північна Америка — 1. Найбільше журналістів загинуло у Державі Палестина: 30 у 2024 році та 32 у 2025 році.

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Дрони як нова загроза

ЮНЕСКО назвала тривожною новою загрозою зростання використання дронів для вбивств журналістів. У 2024–2025 роках унаслідок ударів безпілотників загинули 50 журналістів — 40% усіх загиблих у зонах конфлікту. У доповіді задокументували сім випадків, коли кількох журналістів убили під час однієї атаки, зокрема ударів по місцях роботи медіа та тимчасових центрах для висвітлення подій. Ще 15 журналістів, за повідомленнями, загинули, коли були в жилетах для преси або в автомобілях із чітким маркуванням Press.

Водночас у країнах поза зонами конфліктів рівень безкарності знизився з 94% у 2012 році до 77% у 2026 році. Кількість убивств журналістів поза зонами конфлікту — 85 — стала найнижчою за 18 років. У ЮНЕСКО зазначили, що прогрес можливий, коли уряди інвестують у розслідування, судове переслідування винних і захист журналістів.

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