97% військовослужбовців армії США пройшли оцінювання здоров’я мозку — Defense News

Армія США повідомила, що 97% її військовослужбовців пройшли обов’язкове комп’ютерне оцінювання когнітивного здоров’я. Тестування запровадили для відстеження наслідків впливу вибухових хвиль і моніторингу стану мозку військових протягом служби, повідомляє Defense News.

Що перевіряє тест

Neurocognitive Assessment Tool — комп’ютерний інструмент, який оцінює увагу, концентрацію, швидкість реакції, пам’ять, швидкість обробки інформації та ухвалення рішень. Армія почала проводити такі оцінювання у 2024 році після повідомлень про те, що регулярні тренування зі зброєю можуть впливати на мозок, зокрема спричиняти черепно-мозкові травми.

Військовослужбовці дійсної служби, Національної гвардії та резерву на посадах із підвищеним ризиком проходять тест щороку, починаючи незабаром після вступу на службу. До цієї групи належать, зокрема, бойові інженери, фахівці зі знешкодження боєприпасів і військові, які працюють із важкими системами озброєння. Інші солдати мають проходити оцінювання раз на три роки.

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Моніторинг упродовж служби

Медичні працівники використовують результати для спостереження за когнітивним станом військовослужбовців упродовж їхньої кар’єри та виявлення істотних змін, зокрема можливих травм мозку. Помічник міністра армії США з питань об’єктів, енергетики та довкілля Джордан Гілліс заявив, що базові результати тесту дають змогу відстежувати зміни швидкості реакції та пам’яті, а за потреби — допомагати з лікуванням.

Армія також планує опублікувати директиву щодо цього інструменту та ширшої програми контролю надмірного тиску. Вона передбачає оцінювання небезпек, фіксацію впливів, зниження ризиків, когнітивний моніторинг, облік інформації, повідомлення про захворювання й травми, а також навчання.

У вересні Управління урядової підзвітності США повідомило, що Міністерство оборони стикається з нестачею персоналу й технологій для проведення базових когнітивних оцінювань. У квітні Пентагон оголосив про річну пілотну програму нового інструменту у вигляді застосунку, який має зменшити потребу в ресурсах та поліпшити відстеження впливів.

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