Абдул Ель-Сайєд, за прогнозом, перемагає на виборах до Сенату в Мічигані — The Hill

У США демократ Абдул Ель-Сайєд, за прогнозом Decision Desk HQ, перемагає на виборах до Сенату від штату Мічиган. Він випереджає республіканця Майка Роджерса у боротьбі за місце сенатора-демократа Гарі Пітерса, який залишає посаду. Як повідомляє The Hill, Ель-Сайєд може стати першим американцем-мусульманином, обраним до верхньої палати Конгресу.

Станом на ранок середи, коли було підраховано 52% голосів, Ель-Сайєд набирав трохи понад 50%, тоді як Роджерс — понад 47%. Мічиган є штатом, де Дональд Трамп із незначною перевагою переміг на президентських виборах 2024 року.

Перебіг кампанії

Ель-Сайєд є лікарем і раніше очолював департаменти охорони здоров’я Детройта та округу Вейн. Його прогресивна кампанія була зосереджена на охороні здоров’я та вартості життя для жителів Мічигану. Під час перегонів також точилися дискусії щодо Ізраїлю та війни в Газі, а кандидат зазнавав нападок через своє мусульманське віросповідання.

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Роджерс, колишній конгресмен, мав підтримку президента Трампа. Він намагався представити суперника як радикала та висував щодо нього звинувачення у зв’язках із «Братами-мусульманами» — ісламістською групою. Ель-Сайєд відкидав ці закиди.

Підтримка Роджерса Стівенс

За кілька днів до голосування демократка Гейлі Стівенс, яка програла Ель-Сайєду праймеріз Демократичної партії влітку, несподівано підтримала Роджерса. Це рішення викликало критику серед демократів, а частина співробітників Стівенс звільнилася. Вона пояснила підтримку суперника Ель-Сайєда реакцією на «ненависть» і зв’язками кандидата з лівим політичним стримером Гасаном Пайкером.

Після заяви Стівенс кампанія Ель-Сайєда повідомила про залучення 1,2 млн доларів за чотири години. Його також підтримали колишній президент Барак Обама, колишня віцепрезидентка Камала Гарріс та інші впливові демократи.

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