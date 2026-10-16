Абу-Дабі експортуватиме платформу держпослуг TAMM за кордон — The National

В Абу-Дабі, Об’єднані Арабські Емірати, створили компанію TAMM Global, яка пропонуватиме іншим країнам єдину платформу цифрових державних послуг із підтримкою штучного інтелекту. Про заснування компанії за дорученням кронпринца Абу-Дабі та голови Виконавчої ради емірату шейха Халеда бін Мохамеда повідомляє The National.

Платформа для міжнародних ринків

Компанія розроблятиме, управлятиме та надаватиме інтегровану систему цифрових держпослуг. TAMM Global володітиме й керуватиме спеціалізованими цифровими платформами та правами інтелектуальної власності, пов’язаними з ними.

Нова структура працюватиме безпосередньо з урядами, організаціями та установами в різних країнах. Їм пропонуватимуть ліцензувати архітектуру платформи та методологію її впровадження. Передбачено, що партнери зможуть адаптувати готові сервіси й цифрові можливості до власних правових і регуляторних вимог, не відтворюючи всі етапи розробки.

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Показники TAMM в Абу-Дабі

Голова Департаменту урядового розвитку Абу-Дабі Ахмед Аль-Куттаб заявив, що TAMM стала важливою частиною взаємодії мешканців і бізнесу з владою від часу запуску у 2005 році. За його словами, створення TAMM Global має зробити напрацювання, перевірені в Абу-Дабі, доступними для інших урядів.

Нині платформа об’єднує понад 1 200 послуг державного та приватного секторів через один цифровий портал. Як зазначено в матеріалі, користувачі економлять у середньому дев’ять візитів до центрів держпослуг на рік, або приблизно 12 годин.

Рівень задоволеності користувачів зріс із 78% у 2022 році, до інтеграції штучного інтелекту, до 94,5%. Витрати на надання послуг, за наведеними даними, зменшилися на 30%. У 2025 році TAMM визнали найкращою ініціативою електронного врядування на премії World Summit on the Information Society Prizes, яку підтримує ООН, а цього року платформа перемогла в категорії Government премії Gartner Eye on Innovation Awards для Європи, Близького Сходу й Азії.

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