В Австралії Комісія з конкуренції та захисту прав споживачів (ACCC) подала позов до Федерального суду у Вікторії проти роздрібної мережі Kmart. Регулятор стверджує, що компанія порушила законодавство про захист прав споживачів, продаючи косметичний клей для нігтів без попередження про ризик серйозних опіків. Про це повідомляє ABC News.

Скарги на опіки від клею

Згідно із судовими документами, у період із серпня 2017 року до грудня 2024 року щонайменше 51 споживач поскаржився Kmart на опіки шкіри після контакту з клеєм для нігтів. У щонайменше 33 скаргах прямо згадувався контакт клею з тканиною.

Ще сім звернень, не пов'язаних з опіками шкіри, стосувалися випадків, коли клей під час контакту з тканиною димів, виділяв пару, горів або плавив матеріал. За даними ACCC, деякі споживачі зазнали серйозних опіків, які потребували медичної допомоги, а в окремих випадках — госпіталізації та пересадки шкіри. Регулятор також заявив, що клієнти надсилали службі підтримки Kmart фотографії обпеченого одягу та шкіри, а частину таких повідомлень передавали керівництву компанії, зокрема генеральному директору.

Заступниця голови ACCC Катріона Лоу заявила, що відсутність попередження після численних повідомлень про травми створювала для покупців тривалий ризик тяжких ушкоджень. Комісія також стверджує, що Kmart не подавала обов'язкових повідомлень про серйозні травми федеральному міністру.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У Kmart заявили, що серйозно ставляться до обов'язків зі звітування та подавали обов'язкові повідомлення про травми до ACCC. Компанія висловила жаль через будь-які травми та перепросила постраждалих, водночас заявивши, що маркування й попередження на продукції були достатніми для запобігання неналежному використанню.

Претензії щодо батарейок-таблеток

Окремо ACCC звинуватила Kmart у тому, що компанія не перевірила перед продажем кілька моделей цифрових та аналогових годинників із батарейками-таблетками. За твердженням регулятора, з червня 2022 року до листопада 2024 року мережа продала близько 64 тисяч таких годинників, які не відповідали вимогам. Йдеться, зокрема, про перевірку того, що маленькі діти не можуть відкрити відсік для батарейки.

Також ACCC заявила про невідповідність GPS-трекерів Smart Tags обов'язковому стандарту інформування щодо батарейок-таблеток. Ці пристрої відкликали у 2024 році. Kmart повідомила, що про травми, пов'язані з годинниками та Smart Tags, не надходило, а компанія посилила процедури безпеки й контролю відповідності продукції. Дату судового розгляду ще не призначили.

Читай нас у