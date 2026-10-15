ACLED зафіксував вхід ефіопських сил до Аксуму в Тиграї — Anadolu Agency

Ефіопські урядові війська та союзні бійці Сил миру Тиграю (TPF) розширили контроль на півночі регіону Тиграй та увійшли до історичного міста Аксум в Ефіопії. Це зафіксувала незалежна моніторингова організація Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), повідомляє Anadolu Agency.

За даними ACLED, у навколишніх гірських районах залишалися бійці суперницьких тиграйських сил. Організація також повідомила про відхід еритрейських військових через прикордонний пункт Заламбесса після просування ефіопських сил та їхніх союзників до кількох стратегічних населених пунктів.

Заяви про втрати Еритреї

Речник TPF Соломон Хайлемаріам 15 жовтня заявив, що еритрейські війська зазнали значних втрат у боях. Міністр інформації Еритреї Ємане Гебремескель відкинув ці твердження, назвавши їх неправдивими. Незалежно перевірити масштаби заявлених втрат не вдалося.

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Напруження на кордоні

ACLED також зафіксував рух ефіопських танків і важкого озброєння у напрямку еритрейського кордону у вівторок. Це викликало побоювання щодо можливого зіткнення між двома країнами. Еритрея заперечила звинувачення у введенні своїх сил до Тиграю на підтримку збройних опозиційних груп і звинуватила Ефіопію в загрозі її суверенітету.

У середу державний секретар США Марко Рубіо обговорив напруження з прем'єр-міністром Ефіопії Абієм Ахмедом та закликав до деескалації. За заявою Держдепартаменту США, Рубіо наголосив, що регіон не може допустити нового конфлікту. Відновлення бойових дій ставить під загрозу Преторійську мирну угоду 2022 року, яка завершила дворічну війну в Тиграї.

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