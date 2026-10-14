У Судані загострилися бої між Збройними силами Судану та Силами швидкої підтримки у штаті Північний Кордофан і частинах штату Блакитний Ніл. Тисячі цивільних були змушені залишити домівки в розпал посівного сезону, повідомляє Deutsche Welle.

Війна між двома сторонами та союзними їм формуваннями триває з квітня 2023 року. Збройні сили Судану контролюють північ і центр країни, зокрема Хартум, тоді як Сили швидкої підтримки зберігають позиції в західному Дарфурі та частинах півдня. За даними ООН і міжнародних гуманітарних організацій, через війну були переміщені понад 12,4 мільйона суданців — усередині країни та до сусідніх держав. Оцінки кількості загиблих коливаються від 40 тисяч до 250 тисяч людей.

Гостра продовольча незабезпеченість

Виконавчий директор німецького підрозділу Action Against Hunger Ян Себастьян Фрідріх-Руст заявив, що 24,6 мільйона людей у Судані переживають високий рівень гострої продовольчої незабезпеченості. За його словами, у 2026 році близько 825 тисяч дітей віком до п’яти років мають тяжке гостре недоїдання, а загалом, за оцінками, гостре недоїдання мають 4,2 мільйона дітей, вагітних і жінок, які годують грудьми.

Мережа систем раннього попередження про голод FEWS NET у жовтні повідомила, що кілька районів, зокрема табори для внутрішньо переміщених осіб у Великому Дарфурі та Великому Кордофані, можуть зіткнутися з катастрофічним рівнем гострої продовольчої незабезпеченості за класифікацією IPC. Представниця Фонду ООН у галузі народонаселення в Судані Фабріція Фальчоне зазначила, що в таборі Тавіла понад 700 тисяч людей залежать від однієї лікарні, де можуть робити кесарів розтин.

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План гуманітарного реагування на 2026 рік передбачає 2,9 мільярда доларів, однак профінансований лише на 41%: міжнародні донори надали 1,2 мільярда доларів.

Посуха, повені та удари дронів

Управління ООН з координації гуманітарних питань попередило, що становище погіршують екстремальна спека та сильні повені. Дослідниця Німецького інституту глобальних і регіональних досліджень Хагер Алі повідомила, що посуха охопила приблизно половину Судану, тоді як в інших районах ситуацію ускладнили сильні дощі й локальні підтоплення.

Вона також заявила про скорочення постачання добрив із 450 тисяч до близько 50 тисяч тонн у 2026 році та дефіцит дизельного пального. Це ускладнює роботу сільськогосподарської техніки й підвищує витрати на перевезення гуманітарних та аграрних вантажів.

У жовтні Рада Безпеки ООН продовжила ембарго на постачання зброї лише для Дарфуру до 11 грудня та не поширила його на всю країну. За оцінкою Хагер Алі, удари безпілотників стали головною причиною жертв серед цивільного населення Судану у 2026 році.

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