Acura випустить 700 жовтих Integra Type S Heritage Edition у США — Motor1

Acura випустить у США 700 автомобілів Integra Type S Heritage Edition 2027 модельного року, пофарбованих в ексклюзивний жовтий колір Blazing Phoenix Yellow. Лімітована версія присвячена Acura Integra Type R покоління DC2, яку продавали на американському ринку наприкінці 1990-х років, повідомляє Motor1.

Heritage Edition дебютувала 14 листопада на заході Super Street After Dark у Санта-Ані, штат Каліфорнія. Автомобілі мають надійти до дилерів Acura у грудні одночасно з оновленою стандартною версією Integra Type S 2027 модельного року.

Ціна та техніка

Вартість Acura Integra Type S Heritage Edition стартує від 58 295 доларів США з урахуванням доставки. Це на 2300 доларів більше за звичайну Integra Type S, ціна якої становить 55 995 доларів із доставкою.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Технічних змін для спеціальної серії не передбачено. Усі Integra Type S 2027 року оснащують 2,0-літровим чотирициліндровим турбодвигуном потужністю 320 кінських сил із крутним моментом 310 фунт-футів. Потужність передається на передні колеса через шестиступеневу механічну коробку передач; автоматичної трансмісії для цієї моделі не пропонують.

Деталі спеціальної серії

Ключовою особливістю Heritage Edition став колір Blazing Phoenix Yellow, недоступний для інших версій Integra 2027 модельного року. Автомобіль також отримав титанову ручку перемикання передач, 19-дюймові десятиспицеві колеса з мідним оздобленням і чорні емблеми Type S.

Стандартну Integra Type S також оновили: вона має глянцево-чорні колеса, чорні корпуси дзеркал і жовті гальмівні супорти. Виробництво Integra Type S розташоване в Мерісвіллі, штат Огайо, а двигун K20C постачає завод Honda в Анні, штат Огайо.

Читай нас у