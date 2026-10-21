Адміністрація соцзабезпечення США оновила 25 млн записів про громадянство — The Hill

Адміністрація соціального забезпечення США повідомила про виправлення мільйонів записів у базі номерів соціального страхування, зокрема відомостей про громадянство та дати смерті. Як повідомляє The Hill, відомство оновило приблизно 25 млн записів, у яких бракувало інформації про громадянство.

Перевірка даних про громадянство

Для оновлення цих записів використали, зокрема, систему SAVE — сервіс Міністерства внутрішньої безпеки США, призначений для визначення права на участь у певних федеральних програмах. Адміністрація соціального забезпечення також повідомила, що виправляє ще 8,5 млн записів із неточним статусом громадянства.

За даними відомства, від початку адміністрації президента Дональда Трампа воно скоригувало майже 15% усіх активних номерів соціального страхування. Комісар Адміністрації соціального забезпечення Френк Бісіньяно заявив, що точність цієї бази є важливою для належного надання державних послуг і запобігання шахрайству у федеральних програмах.

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Дані про смерті

Окремо відомство додало до записів 17 млн дат смерті. Для цього використали внутрішні системи Адміністрації соціального забезпечення та дані Державного департаменту США. Бісіньяно назвав цю роботу першою ініціативою такого масштабу, спрямованою на забезпечення цілісності записів у системі номерів соціального страхування.

SAVE привернув ширшу увагу після того, як президент Трамп доручив Міністерству внутрішньої безпеки забезпечити виборчим посадовцям ресурси для перевірки громадянства виборців. Раніше федеральний суддя заблокував розпорядження, за яким штати мали передавати Міністерству внутрішньої безпеки списки виборців для виявлення в них негромадян США за допомогою цієї технології, однак рішення суду не скасувало роботу самого сервісу.

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