Адміністрація Трампа може усунути посолку США в Греції Гілфойл — The Hill

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість усунути Кімберлі Гілфойл з посади посолки США в Греції. Як повідомляє The Hill із посиланням на The Wall Street Journal, високопосадовці адміністрації обговорюють її подальшу долю, а рішення президента очікують найближчим часом.

За даними WSJ, заможні грецькі бізнесмени могли оплачувати Гілфойл перельоти приватними літаками та розкішне проживання. Видання також повідомляє, що дипломатка нібито використовувала свою посаду, щоб лобіювати їхні ділові інтереси.

Перевірка Держдепартаменту

Генеральний інспектор Державного департаменту США, за даними WSJ, перевіряє, чи приймала Гілфойл подарунки або послуги від приватних підприємців. Видання послалося на людину, обізнану з перебігом справи.

Під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі у січні Гілфойл нібито говорила про свої зв’язки із заможними грецькими бізнесменами. Згідно з аудіозаписом, який вивчила WSJ, вона намагалася отримати від американського бізнесмена запрошення на вечерю на честь Еріка Трампа. На записі вона сказала, що може «дати вам увесь світ» і заробити для співрозмовника «до біса багато грошей».

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Контакти з грецькими бізнесменами

Перевірка зосереджена на стосунках дипломатки з двома впливовими грецькими підприємцями. Один із них — генеральний директор будівельної компанії Aktor Group Александрос Екзарху. Гілфойл, за її словами, летіла з ним до Давоса приватним літаком.

Раніше WSJ писала, що Гілфойл заохочувала уряди Південно-Східної Європи закуповувати американський природний газ на мільярди доларів через компанію Екзарху. Вона також розповідала про намір поїхати до Парижа з грецьким судноплавним магнатом Ніколасом Цакосом, який, за даними видання, згодом оплатив її проживання в готелі Four Seasons Hotel George V.

Речник посольства США в Афінах заявив WSJ, що Гілфойл сумлінно дотримувалася етичних вимог Держдепартаменту та правил звітування про подарунки.

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