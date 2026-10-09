Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про перевірку дев’яти університетів за підозрою в шахрайстві, пов’язаному з візами J-1, які переважно використовують іноземні постдокторанти. Розслідування проводить Міністерство праці США, повідомляє STAT News.

Які університети перевіряють

Про початок перевірки 8 жовтня під час брифінгу повідомив віцепрезидент США Джей Ді Венс. Він назвав Гарвардський, Єльський, Стенфордський і Браунський університети, Каліфорнійський технологічний інститут, Університет штату Аризона, Массачусетський технологічний інститут, Університет Піттсбурга та Університет Каліфорнії в Девісі.

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Позиція віцепрезидента

Венс заявив, що ці університети нібито неналежно використовують візи J-1 — основну категорію віз для іноземних постдокторантів. За його твердженням, заклади залучають за такими візами дешеву робочу силу замість американських дослідників. Віцепрезидент також стверджував, що це знижує оплату праці американських аспірантів і науковців.

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