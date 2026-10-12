Адміністрація Трампа планує перевести трьох посадовців до Білого дому — Channel NewsAsia

У США адміністрація президента Дональда Трампа планує перевести до Білого дому трьох високопосадовців Центру розвитку інновацій і стандартів для надінтелекту. Про це Channel NewsAsia повідомило з посиланням на Reuters, який передав дані видання The Information.

Дані The Information

За інформацією The Information, про заплановане переведення повідомив посадовець Білого дому. У первинному повідомленні не названо імен посадовців, яких планують перевести, а також не наведено строків реалізації цього плану.

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Коментарів не отримали

Білий дім і Міністерство торгівлі США не були одразу доступні для коментарів. Тому Reuters не отримало оперативного коментаря від цих установ щодо плану, про який повідомило The Information.

Назву підрозділу в англомовному повідомленні наведено як Center for Advancing Innovation and Standards for Super Intelligence. Йдеться про запланований, а не вже здійснений кадровий крок.

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