Адміністрація Трампа планує перевести трьох посадовців до Білого дому — Channel NewsAsia
У США адміністрація президента Дональда Трампа планує перевести до Білого дому трьох високопосадовців Центру розвитку інновацій і стандартів для надінтелекту. Про це Channel NewsAsia повідомило з посиланням на Reuters, який передав дані видання The Information.
Дані The Information
За інформацією The Information, про заплановане переведення повідомив посадовець Білого дому. У первинному повідомленні не названо імен посадовців, яких планують перевести, а також не наведено строків реалізації цього плану.
Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.
Коментарів не отримали
Білий дім і Міністерство торгівлі США не були одразу доступні для коментарів. Тому Reuters не отримало оперативного коментаря від цих установ щодо плану, про який повідомило The Information.
Назву підрозділу в англомовному повідомленні наведено як Center for Advancing Innovation and Standards for Super Intelligence. Йдеться про запланований, а не вже здійснений кадровий крок.