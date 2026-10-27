Адміністрація Трампа пропонує збір $70 тис за заявки на OPT — Channel NewsAsia

У США адміністрація президента Дональда Трампа запропонувала стягувати з університетів 70 тисяч доларів за кожну заявку іноземного студента на програму Optional Practical Training (OPT). Програма дозволяє студентам з інших країн отримати тимчасовий досвід роботи за спеціальністю під час навчання або після його завершення. Американські освітяни вважають, що новий збір може відлякати іноземних абітурієнтів від навчання у Сполучених Штатах, повідомляє Channel NewsAsia.

Нові платежі для університетів

Нині студенти сплачують за подання заявки на OPT 520 доларів. За запропонованими правилами університети мали б платити 70 тисяч доларів за заявку кожного студента, а також 30 тисяч доларів за її продовження. Експерти з освіти припускають, що навчальні заклади можуть перекласти ці витрати на студентів.

Чинна модель OPT діє з 1992 року. Іноземні студенти можуть працювати за спеціальністю до одного року після завершення навчання, а випускники окремих напрямів STEM — науки, технологій, інженерії та математики — можуть отримати дозвіл ще на два роки.

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Ризики для освіти та економіки

Щороку до американських закладів вищої освіти вступають понад мільйон іноземних студентів. За даними міжнародної освітньої асоціації NAFSA, у 2024–2025 навчальному році вони принесли економіці США 42,9 мільярда доларів і підтримали понад 355 тисяч робочих місць.

Восени 2025 року кількість нових іноземних студентів скоротилася на 17%, що стало найбільшим спадом від початку пандемії COVID-19. За оцінками, це коштувало університетським містам країни понад 1 мільярд доларів. Представники освітнього сектору також попереджають про можливий негативний вплив на дослідження, інновації та міжнародний вплив США.

Громадське обговорення

Громадські консультації щодо запропонованих зборів триватимуть до 9 листопада. Університети, освітні організації та інші зацікавлені сторони можуть подати свої зауваження. Якщо правила затвердять, вони можуть стати предметом судових позовів з боку об'єднань закладів вищої освіти або бізнес-асоціацій.

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